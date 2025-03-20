Трамп допустил главную стратегическую ошибку: эксперт объяснил детали

То, что делает сегодня Дональд Трамп и его политика, вообще не укладывается в систему глобального управления миром такого великого государства-гегемона, как США, отметил эксперт по международным вопросам Евгений Добряк.

Трампа может привести к глобальной войне.

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Евгений Добряк в эфире телеканала "Эспрессо".

"То, что делает сегодня Дональд Трамп и его политика, вообще не укладывается в систему глобального управления миром такой великой державы-гегемона, как США. Начиная от торговых войн с союзниками и заканчивая внутриполитической повесткой дня. Все эти вещи могут повлиять на глобальные процессы настолько сильно, что на сегодня тайваньское руководство и другие институции говорят о том, что военная операция Китая может произойти в 2027 году, а возможно и раньше. И это все – политика Трампа. Вот в чем вся опасность, и прежде всего его видение войны России против Украины", – подчеркнул Добряк.

По словам эксперта по международным вопросам, еще одна ошибочная стратегия Трампа состоит в том, что он верит, будто Россию можно отделить от Китая, предложить какие-то бизнес-модели, соглашения по сотрудничеству для углубления отношений России с США, отделив ее от Китая. Этого никогда не будет, это невозможно.

"Подобное притягивает подобное, и уже Китай ни в коем случае не отпустит Россию от себя. Он поглотил ее полностью – экономически, из-за военно-технического сотрудничества, высокий уровень товарооборота, который спасает экономику России. Китай не отпустит Россию, а Трамп думает, что сможет это изменить", — считает Добряк.

Эксперт по международным вопросам также добавил, что Трамп также делает очень ложные шаги, вовлекая Путина в посредничество в переговорном процессе по Ирану, что не даст никакого положительного эффекта. Мы уже видим возобновление боевых действий в Газе.

"Пока сложно сказать, какая будет ситуация в будущем, когда Путин вообще смотрит на Трампа и использует его в своих собственных интересах, манипулируя им, как может. Путин играет свою игру и будет использовать Трампа максимально. Если Трамп этого не поймет и не примет кардинальных, жестких решений по этому поводу, то нам предстоит очень сложная ситуация не только для Украины, но и для Европы и архитектуры европейской безопасности. На глобальном уровне могут возникнуть серьезные вызовы, которые могут привести к глобальной, реальной, серьезной войне из-за такой политики Трампа", – резюмировал Добряк.

Напомним, 18 марта состоялся продолжительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где они говорили о российско-украинской войне. Что касается возможного 30-дневного перемирия, то в Кремле выдвинули дополнительные условия: в частности, Москва требует остановки мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

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