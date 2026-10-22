Забудьте о привычном мытье головы: китайский ритуал ухода за волосами вас удивит

Мытье волос. / © pexels.com

Реклама

В китайской культуре волосы издавна считали ценным наследием семьи, а их повреждение могли воспринимать как неуважение к предкам. С ними также увязывали удачу: в частности, на китайский Новый год существует традиция не мыть голову, чтобы не смыть благосостояние.

Как мыть волосы по китайской технике, сообщает издание Vogue España.

Реклама

Особое внимание привлекает китайская процедура по уходу за волосами Chinese Head Spa. Она сочетает массаж головы с нажатием на определенные точки, травяные настои и паровую или водную терапию. Такой ритуал направлен на расслабление, стимуляцию кровообращения и очищение и увлажнение волос и кожи головы.

Реклама

Расчешите волосы перед мытьем

Китайская методика подразумевает легкое расчесывание сухой кожи головы щеткой с мягкой щетиной. Это помогает распутать волосы, удалить часть загрязнений и распределить естественный себум от корней до кончиков. Важно не нажимать на кожу слишком сильно, чтобы не вызвать раздражение.

Смочите волосы теплой водой

Перед нанесением шампуня тщательно смочите волосы и кожу головы теплой водой. Она помогает удалить избыток жира и подготовить волосы к очищению. Слишком горячая вода может пересушивать кожу и вызвать раздражение, поэтому лучше выбирать комфортную температуру.

Нанесите шампунь на корни дважды

Основное внимание уделяйте коже головы и корням волос, ведь именно там скапливаются жир и остатки средств для укладки. Массируйте голову подушечками пальцев круговыми движениями, не царапая кожу ногтями.

При необходимости волосы можно намылить дважды: первое мытье поможет удалить основные загрязнения, а второе тщательнее очистить кожу головы. После этого хорошо смойте теплой водой шампунь.

Реклама

Используйте средства с растительными компонентами

В традиционных китайских практиках ухода за волосами используют средства с женьшенем, имбирем и другими растительными компонентами. Их добавляют к тоникам, маслам и кондиционерам для ухода за кожей головы и волосами.

Такие продукты следует наносить в соответствии с инструкцией производителя. В то же время не следует ожидать, что растительные компоненты гарантированно остановят выпадение волос или предотвратят появление седины: убедительных доказательств таких эффектов недостаточно.

Добавьте увлажнение

Китайский ритуал ухода может предусматривать использование пара или специального водного массажа головы. Тепло и влага помогают расслабиться, однако чрезмерный нагрев не улучшает состояние волос и может повредить его.

Для дополнительного ухода можно использовать увлажняющую маску, особенно если волосы сухие или поврежденные. Ее обычно наносят на длину и кончики, соблюдая рекомендации производителя.

Реклама

Завершите мытье прохладной водой

В конце можно ополоснуть волосы прохладной водой, если это комфортно. Такой прием помогает смыть остатки средств, но утверждение, что холодная вода буквально закрывает кутикулу волос и гарантированно устраняет пушистость, научно не подтверждено.

Чтобы волосы имели гладкий и блестящий вид, важнее правильно подобрать шампунь и кондиционер, не пересушивать волосы и осторожно расчесывать их после мытья.

Напомним, мы писали о том, каким должен быть уход за волосами осенью. Ведь с наступлением холодов добавляются новые проблемы: волосы начинают сильнее электризоваться, путаться, терять блеск и даже выпадать больше обычного.

Новости партнеров

Новости партнеров