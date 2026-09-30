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Уход за волосами осенью: что делать, чтобы за несколько недель они изменились до неузнаваемости
Перепады температуры — от холодного воздуха на улице до сухого и теплого в помещении — создают для волос дополнительную нагрузку, а шапки — только усугубляют проблему.
Осенью меняется состояние наших волос — после теплого времени года они могут стать более сухими и ломкими. Что больше — с наступлением холодов добавляются новые проблемы: волосы начинают сильнее электризоваться, путаться, терять блеск и даже выпадать больше обычного.
Почему волосы осенью выпадают, становятся сухими и электризуются, читайте в материале ТСН.ua.
Заметить больше волос на щетке или после мытья осенью — довольно распространенная ситуация. На интенсивность выпадения могут влиять сезонные изменения, стресс, питание, уход и общее состояние организма.
Но если волосы выпадают очень интенсивно, появляются залысины или проблема длится долго, не стоит списывать все на осень — лучше обратиться к врачу.
Низкая температура и ветер могут негативно влиять на волос: становится более сухим, жестким, быстрее ломается, а кончики могут начать сечься. В помещениях ситуацию ухудшает сухой воздух. Именно поэтому осенью волосам особенно нужны увлажнение и защита.
Осенью многие замечают, что волосы буквально «становятся дыбом». Причина — сухой воздух, трение об одежду и головные уборы. Чтобы снизить электризацию, следует использовать кондиционер после каждой мойки, а также несмываемые средства для длины. Помочь могут и средства с компонентами, которые уменьшают трение и удерживают влагу.
Как ухаживать за волосами осенью
Осенью особенно уместны средства с пантенолом, глицерином, керамидами, липидами, аминокислотами и кондиционерами. Они помогают снизить сухость, облегчить расчесывание и защитить волосы от ежедневного трения.
Главное правило осеннего сезона — не перегружать волосы десятками средств. Достаточно правильно подобранного шампуня, кондиционера, маски при необходимости и несмываемой защиты для длины.
1. Не мойте голову слишком горячей водой.
Горячая вода может дополнительно пересушивать кожу головы и волосы. Лучше использовать тёплую воду.
2. Не отказывайтесь от кондиционера.
Осенью он особенно важен: помогает уменьшить трение, облегчает расчесывание и защищает волосы от ломкости.
3. Добавьте увлажняющую маску.
Если волосы стали сухими, жесткими или тусклыми, маску можно использовать регулярно в соответствии с потребностями волос.
4. Осторожно сушите волосы.
Не стоит тереть его полотенцем или сразу расчесывать мокрые пряди. Если пользуетесь феном, наносите термозащиту.
5. Защищайте волосы от холода.
Не выходите на улицу с мокрой головой. В мороз и сильный ветер волосы лучше прятать под головной убор.
6. Следите за кончиками.
Если они стали сухими и секущимися, косметические средства могут лишь временно улучшить их вид. В случае сильного повреждения поможет подстригание.
Напомним, мы писали, чтобы волосы были более густыми, крепкими и быстрее отрастали, необязательно покупать дорогие средства. Один из самых простых домашних способов — добавить к привычному шампуню немного розмаринового масла.