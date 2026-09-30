Уход за волосами осенью: что делать, чтобы за несколько недель они изменились до неузнаваемости

Волосы. / © pexels.com

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Осенью меняется состояние наших волос — после теплого времени года они могут стать более сухими и ломкими. Что больше — с наступлением холодов добавляются новые проблемы: волосы начинают сильнее электризоваться, путаться, терять блеск и даже выпадать больше обычного.

Почему волосы осенью выпадают, становятся сухими и электризуются, читайте в материале ТСН.ua.

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Заметить больше волос на щетке или после мытья осенью — довольно распространенная ситуация. На интенсивность выпадения могут влиять сезонные изменения, стресс, питание, уход и общее состояние организма.

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Но если волосы выпадают очень интенсивно, появляются залысины или проблема длится долго, не стоит списывать все на осень — лучше обратиться к врачу.

Низкая температура и ветер могут негативно влиять на волос: становится более сухим, жестким, быстрее ломается, а кончики могут начать сечься. В помещениях ситуацию ухудшает сухой воздух. Именно поэтому осенью волосам особенно нужны увлажнение и защита.

Осенью многие замечают, что волосы буквально «становятся дыбом». Причина — сухой воздух, трение об одежду и головные уборы. Чтобы снизить электризацию, следует использовать кондиционер после каждой мойки, а также несмываемые средства для длины. Помочь могут и средства с компонентами, которые уменьшают трение и удерживают влагу.

Как ухаживать за волосами осенью

Осенью особенно уместны средства с пантенолом, глицерином, керамидами, липидами, аминокислотами и кондиционерами. Они помогают снизить сухость, облегчить расчесывание и защитить волосы от ежедневного трения.

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Главное правило осеннего сезона — не перегружать волосы десятками средств. Достаточно правильно подобранного шампуня, кондиционера, маски при необходимости и несмываемой защиты для длины.

1. Не мойте голову слишком горячей водой.

Горячая вода может дополнительно пересушивать кожу головы и волосы. Лучше использовать тёплую воду.

2. Не отказывайтесь от кондиционера.

Осенью он особенно важен: помогает уменьшить трение, облегчает расчесывание и защищает волосы от ломкости.

3. Добавьте увлажняющую маску.

Если волосы стали сухими, жесткими или тусклыми, маску можно использовать регулярно в соответствии с потребностями волос.

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4. Осторожно сушите волосы.

Не стоит тереть его полотенцем или сразу расчесывать мокрые пряди. Если пользуетесь феном, наносите термозащиту.

5. Защищайте волосы от холода.

Не выходите на улицу с мокрой головой. В мороз и сильный ветер волосы лучше прятать под головной убор.

6. Следите за кончиками.

Если они стали сухими и секущимися, косметические средства могут лишь временно улучшить их вид. В случае сильного повреждения поможет подстригание.

Напомним, мы писали, чтобы волосы были более густыми, крепкими и быстрее отрастали, необязательно покупать дорогие средства. Один из самых простых домашних способов — добавить к привычному шампуню немного розмаринового масла.

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