Родился блондином, стал шатеном: генетики раскрыли секрет изменения цвета детских волос.

Светлые детские волосы с возрастом часто темнеют / © pexels.com

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Цвет волос определяется сложным взаимодействием генов, клеток, производящих пигмент, и гормональных сигналов, изменяющихся по мере взросления. Именно поэтому ребенок, родившийся с платиновым блондом, в подростковом возрасте вполне может стать шатеном или брюнетом.

Об этом пишет Live Science.

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От чего зависит цвет волос

За цвет волос отвечает меланин — пигмент, который производят специальные клетки меланоциты в волосяных фолликулах. Существует два основных типа меланина: эумеланин, создающий коричневые и черные оттенки, и феомеланин, отвечающий преимущественно за желтые и рыжие тона.

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Чем больше в волосах эумеланина, тем они темнее. Но активность волосяных фолликулов не является неизменной на протяжении всего детства — биологические сигналы, управляющие выработкой пигмента, могут изменяться вместе с организмом.

Именно поэтому светлые волосы не обязательно останутся такими на всю жизнь.

Заметнее всего волосы темнеют у подростков

По словам профессора дерматологических наук Десмонда Тобина, у многих светловолосых детей наиболее заметное потемнение волос происходит примерно в возрасте от 10 до 13 лет. Этот период совпадает с началом полового созревания и масштабными гормональными изменениями.

Вероятно, эстрогены и андрогены могут стимулировать выработку большего количества эумеланина в волосяных фолликулах. В результате новые волосы постепенно отрастают более темными.

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В то же время это не означает, что именно один конкретный гормон отвечает за изменение цвета. Ученые до сих пор не установили точный механизм, запускающий этот процесс.

Почему одни остаются блондинами, а другие темнеют

Генетика, вероятно, играет здесь ключевую роль. Исследователь генетики пигментации человека Войцех Браницкий отмечает, что ученые пока не определили все гены, контролирующие потемнение светлых волос во время взросления.

Одна из гипотез состоит в том, что гормональные изменения по-разному влияют на волосяные фолликулы в зависимости от генетического набора человека. То есть двое детей могут иметь одинаково светлые волосы в раннем возрасте, но в подростковом периоде их организмы будут реагировать на гормоны по-разному.

В одном случае фолликулы и дальше будут производить относительно мало эумеланина — и волосы останутся светлыми. В другом — выработка пигмента постепенно усилится, поэтому новые волосы станут русыми, каштановыми или даже более темными.

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Ученые до сих пор не знают всего ответа

Исследователи также изучают роль меланокортиновой системы — гормональных сигналов, способных стимулировать пигментные клетки вырабатывать больше меланина. Один из таких гормонов, альфа-MSH, хорошо известен своей ролью в пигментации кожи.

Однако для волос точный механизм пока не доказан. Ученые не установили, действительно ли именно изменения уровня альфа-MSH, тестостерона, эстрогена или другого гормона непосредственно заставляют светлые детские волосы темнеть.

Следовательно, потемнение волос с возрастом — вполне естественное явление, связанное с тем, как меняется работа волосяных фолликулов по мере взросления. В то же время окончательный оттенок в значительной степени определяется генетикой, а механизмы взаимодействия генов и гормонов ученые еще продолжают исследовать.

Напомним, ногти, как и кожа или волосы, меняются с годами. Они могут медленнее расти, становиться более сухими и ломкими или изменять цвет.

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