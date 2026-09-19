Народився блондином, став шатеном: генетики розкрили секрет зміни кольору дитячого волосся

Світле дитяче волосся з віком часто темнішає / © pexels.com

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Колір волосся визначається складною взаємодією генів, клітин, які виробляють пігмент, та гормональних сигналів, що змінюються в міру дорослішання. Саме тому дитина, яка народилася з платиновим блондом, у підлітковому віці цілком може стати шатеном або брюнетом.

Про це пише Live Science.

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Від чого залежить колір волосся

За колір волосся відповідає меланін — пігмент, який виробляють спеціальні клітини меланоцити у волосяних фолікулах. Існує два основні типи меланіну: еумеланін, який створює коричневі та чорні відтінки, і феомеланін, що відповідає переважно за жовті та руді тони.

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Чим більше у волоссі еумеланіну, тим воно темніше. Але активність волосяних фолікулів не є незмінною протягом усього дитинства — біологічні сигнали, які керують виробленням пігменту, можуть змінюватися разом із організмом.

Саме тому світле волосся не обов’язково залишатиметься таким на все життя.

Найпомітніше волосся темнішає у підлітків

За словами професора дерматологічних наук Десмонда Тобіна, у багатьох світловолосих дітей найбільш помітне потемніння волосся відбувається приблизно у віці від 10 до 13 років. Цей період збігається з початком статевого дозрівання та масштабними гормональними змінами.

Ймовірно, естрогени й андрогени можуть стимулювати вироблення більшої кількості еумеланіну у волосяних фолікулах. У результаті нове волосся поступово відростає темнішим.

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Водночас це не означає, що саме один конкретний гормон відповідає за зміну кольору. Вчені досі не встановили точний механізм, який запускає цей процес.

Чому одні залишаються блондинами, а інші темнішають

Генетика, ймовірно, відіграє тут ключову роль. Дослідник генетики пігментації людини Войцех Браніцький зазначає, що науковці поки не визначили всі гени, які контролюють потемніння світлого волосся під час дорослішання.

Одна з гіпотез полягає в тому, що гормональні зміни по-різному впливають на волосяні фолікули залежно від генетичного набору людини. Тобто двоє дітей можуть мати однаково світле волосся у ранньому віці, але в підлітковому періоді їхні організми реагуватимуть на гормони по-різному.

В одному випадку фолікули й надалі вироблятимуть відносно мало еумеланіну — і волосся залишиться світлим. В іншому вироблення пігменту поступово посилиться, тому нове волосся стане русявим, каштановим або темнішим.

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Вчені досі не знають усієї відповіді

Дослідники також вивчають роль меланокортинової системи — гормональних сигналів, здатних стимулювати пігментні клітини виробляти більше меланіну. Один із таких гормонів, альфа-MSH, добре відомий своєю роллю у пігментації шкіри.

Проте для волосся точний механізм поки не доведений. Науковці не встановили, чи саме зміни рівня альфа-MSH, тестостерону, естрогену або іншого гормону безпосередньо змушують світле дитяче волосся темнішати.

Отже, потемніння волосся з віком — цілком природне явище, пов’язане з тим, як змінюється робота волосяних фолікулів у міру дорослішання. Водночас остаточний відтінок значною мірою визначається генетикою, а механізми взаємодії генів і гормонів науковці ще продовжують досліджувати.

Нагадаємо, нігті, як і шкіра чи волосся, змінюються з роками. Вони можуть повільніше рости, ставати сухішими та ламкішими чи змінювати колір.

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