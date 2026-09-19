Коли настає пік чоловічого лібідо: цікаве дослідження / © Associated Press

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Сексуальне бажання — значно складніша річ, ніж просто питання гормонів. На нього можуть впливати вік, фізичне та психологічне здоров’я, стосунки, стрес, втома, самооцінка, життєві обставини, навіть культурне середовище. Причому у кожної людини свій природний рівень лібідо, про це розповіло видання PsyPost.

Саме тому дослідники з Університету Тарту в Естонії вирішили подивитися на сексуальний потяг у масштабі великої популяції. У дослідженні проаналізували дані 67 334 людей, близько 70% з яких були жінками.

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Що відбувається із сексуальним бажанням із віком

Результат виявився доволі виразним: чоловіки у середньому повідомляли про сильніше сексуальне бажання, ніж жінки, протягом більшої частини дорослого життя. При цьому чоловіче лібідо, за даними дослідження, досягало піка приблизно у 40 років.

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Для жінок картина була іншою, бо у них сексуальне бажання у середньому поступово знижувалося вже від ранньої дорослості. Водночас автори наголошують, що це лише статистичні тенденції. Усередині кожної групи існує величезна різноманітність, тому за віком або статтю неможливо визначити рівень бажання конкретної людини.

Цікавим виявилося й те, що чоловічий пік не зовсім збігається з типовою динамікою тестостерону. На думку дослідників, це може свідчити про важливість не лише біологічних, а й соціальних та партнерських чинників.

Важливість стосунків

Дослідження показало, що сексуальне бажання пов’язане не тільки з віком. Люди, які були задоволеніші своїми романтичними стосунками, загалом казали про вищий рівень сексуального потягу. Особливо помітним цей зв’язок був серед жінок. Водночас різниця між чоловічим і жіночим бажанням була більшою серед тих, хто перебував у стосунках, ніж серед самотніх учасників.

Виявилися й відмінності, пов’язані із сексуальною орієнтацією, адже бісексуальні та пансексуальні учасники у середньому повідомляли про сильніше сексуальне бажання, ніж гетеросексуальні. Очікувано, люди, які ідентифікували себе як асексуальні, вказували на його нижчий рівень.

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Цікавий результат стосувався і батьківства. Люди, у яких протягом останнього року народилася дитина, у середньому казали про дещо вище сексуальне бажання. Однак дослідники припускають, що тут може відігравати роль вік, адже молодих батьків загалом було бульше серед учасників.

Біологія

Одна з головних думок дослідження полягає у тому, що сексуальний потяг неможливо пояснити одним фактором. Демографічні характеристики, зокрема вік, стать, сімейний статус та інші показники, пояснювали майже 30% відмінностей у сексуальному бажанні між учасниками.

Проте решта залежить від значно більшої кількості чинників: особистості, психічного здоров’я, якості стосунків, життєвого досвіду, культури та конкретних обставин.

Важливе уточнення

Попри масштаб, дослідження має обмеження. У ньому брали участь лише мешканці Естонії, тому результати не можна автоматично поширювати на населення всього світу. Крім того, сексуальне бажання оцінювали лише за двома запитаннями анкети, а відповіді були самооцінкою учасників.

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Автори також підкреслюють, що дослідження показує зв’язки, а не причини. Воно демонструє, з якими характеристиками пов’язаний рівень сексуального бажання, проте однозначно не пояснює, чому виникають ті чи інші відмінності.

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