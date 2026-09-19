Термін дії ВЛК у 2026 році: скільки чинна довідка та коли потрібно проходити медогляд повторно

ВЛК / © Associated Press

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Під час воєнного стану висновок військово-лікарської комісії про придатність військовозобов’язаного до військової служби має обмежений строк дії. У більшості випадків повторно проходити медичний огляд потрібно через 12 місяців, однак за певних обставин людина може звернутися на ВЛК раніше. Водночас для громадян, яких визнали повністю непридатними до військової служби та виключили з військового обліку, повторні медичні огляди не передбачені.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Скільки діє висновок ВЛК у 2026 році

Під час дії воєнного стану рішення військово-лікарської комісії щодо придатності військовозобов’язаного до військової служби чинне протягом одного року.

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Після спливу 12 місяців відомості про стан здоров’я у державному реєстрі «Оберіг» та мобільному застосунку «Резерв+» вважаються застарілими, тому військовозобов’язаного можуть направити на повторний медичний огляд.

Наприклад, якщо висновок ВЛК було отримано у вересні 2025 року, то у вересні 2026 року громадянина можуть направити на нову військово-лікарську комісію, щоб оновити інформацію про стан його здоров’я.

Коли ВЛК можна пройти раніше ніж через 12 місяців

Чекати завершення річного строку дії попереднього висновку потрібно не завжди.

Якщо після проходження ВЛК стан здоров’я людини суттєво змінився, зокрема вона перенесла операцію або в неї виявили нове тяжке захворювання, вона має право ініціювати повторний медичний огляд достроково.

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Таким чином, ВЛК оцінює саме актуальний стан здоров’я військовозобов’язаного, а не лише інформацію, яка була зафіксована під час попередньої комісії.

Скільки часу може тривати проходження ВЛК

Для проходження військово-лікарської комісії встановлені конкретні строки.

Якщо військовозобов’язаний не має скарг на стан здоров’я та медичних документів про хронічні захворювання, лікарі проводять базовий огляд і стандартні дослідження. ВЛК у такому разі фіксує поточний стан здоров’я людини.

Базовий медичний огляд має тривати не більше шести днів

Якщо під час огляду виникає необхідність у додаткових обстеженнях, строк проходження ВЛК може бути довшим.

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Зокрема, військовозобов’язаного можуть направити на додаткові лабораторні чи інструментальні дослідження у стаціонарі або на консультацію до вузькопрофільних спеціалістів.

У такому випадку загальна тривалість додаткового обстеження може становити до 14 днів із моменту видачі відповідного направлення.

Коли проходити повторну ВЛК після висновку про непридатність

Окремий порядок передбачений для громадян, яких за результатами ВЛК визнали непридатними до військової служби із необхідністю повторного огляду.

Якщо у медичному висновку зазначено, що переогляд потрібно пройти через 6–12 місяців, фахівці рекомендують не чекати останнього дня дії документа.

На повторну ВЛК доцільно звернутися приблизно за три-чотири тижні до завершення встановленого строку.

Кому повторно проходити ВЛК не потрібно

Інші правила застосовуються до громадян, яких визнали повністю непридатними до військової служби та виключили з військового обліку.

Для таких осіб повторне проходження військово-лікарської комісії не передбачене. Після офіційного виключення з військового обліку вони звільняються від подальших медичних оглядів у межах ВЛК.

Нагадаємо, на Харківщині мобілізували чоловіка з трьома ампутованими пальцями правої руки, а ВЛК визнала його придатним до військової служби.

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