Відстрочка з'явилася, а «розшук» не зник: як зняти червону позначку у Резерв+

Чому «розшук» у Резерв+ не зникає після сплати штрафу та відстрочки: роз'яснення / © ТСН

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Позначка «у розшуку» в електронному кабінеті військовозобов’язаного «Резерв+» нерідко стає назаваді для тих військовозобов’язних, що недавно отримали право на відстрочку від мобілізації з тих чи інших причин, і хочуть її оформити.

Як вирішити цю проблему, порадили правозахисники порталі «Юристи.UA».

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До юристів звернувся чоловік, якого подали у розшук ТЦК. Через деякий час його матері надали групу інвалідності, відповідно він сам отримав право на відстрочку від мобілізації як її опікун. Проте знятися з розшуку виявилося складніше, ніж чоловік думав.

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«Мені 42 роки, я обмежено придатний, був знятий з обліку у військкомату в 2008 році, є „жовтий“ білет з відповідною відміткою, і після цього не ставав на облік. Однак мене поставили на облік без моєї згоди і відома, скоріше за все вже після 2022 року. Наразі в моєму е-ВОД написано що: „ТЦК та СП 11 червня 2026 року звернулися до Нацполіції, щоб доставити вас для складання протоколу. Причина: Не прибули за повісткою до ТЦК та СП“. Так як я маю матір інваліда 2-ї групи, то на початку вересня 2026 року я оформив відстрочку по пункту 13 частини першої ЗУ „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ і отримав її з 9 вересня 2026 року. Однак після отримання відстрочки, в Резерв+ і на повторно сформованому е-ВОД продовжує відображатись попереднє „звернення до Нацполіції“ від ТЦК», — розповів свою історію чоловік.

Що відповіли юристи

Юрист Сергій Богун пояснив, що наявність діючої відстрочки від мобілізації не вилучає автоматично запис про звернення ТЦК до Національної поліції з реєстру «Оберіг».

Юрист уточнив, що надання відстрочки та процедура притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку є окремими юридичними процесами, цей статус у системі потребує окремого врегулювання.

Що радить робити юрист Сергій Богун у такому випадку

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Подати письмової заяви на ім’я керівника ТЦК та СП, який ініціював звернення до поліції про розшук.

У заяві слід підтвердити перебування на обліку, вказати факт отримання відстрочки та додати копію підтвердного документа.

У прохальній частині необхідно вимагати надіслати до органів Національної поліції повідомлення про відкликання звернення щодо доставлення та внести відповідні зміни до реєстру «Оберіг».

Документ варто подавати через канцелярію ТЦК з отриманням відмітки на своєму примірнику або надсилати поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

Паралельно необхідно врегулювати питання щодо нібито неприбуття за червневою повісткою. Звернення до поліції формується для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтями 210 або 210-1 КУпАП. Якщо повістку не вручали належним чином під особистий підпис, про це слід письмово повідомити ТЦК у письмовій заяві. Після закриття справи про адмінправопорушення або врегулювання питання штрафу ТЦК зобов’язаний зняти статус звернення до поліції.

Що робити, якщо ТЦК проігнорує ці звернення

Юрист В’ячеслав Кирда додає, що якщо ТЦК не відповість, відмовиться закрити провадження або не скасує звернення до поліції, наступним кроком може бути оскарження такої бездіяльності до адміністративного суду.

Чи допоможе сплата штрафу

Юрист Владислав Дерій уточнив, що навіть коли військовозобов’язний добровільно сплатив штраф, статус «розшуку» з нього автоматично не знімуть.

«Цей статус у застосунку підтягується з бази „Оберіг“, а фактичний розшук здійснює Нацполіція на підставі письмового звернення ТЦК. Щоб статус зник, ТЦК має вручну направить повідомлення до поліції про відкликання запиту на ваше адміністративне затримання», — уточнив адвокат.

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За його словами, «розшук» може зникнути або ж одразу після сплати штрафу й подання заявки, або через декілька тижнів.

Водночас, Дерій зауважує, що бувають випадки коли люди місяцями ходять з розшуком і їх не штрафують, тому кожен випадок — індивідульний.

Раніше ми писали, що робити військовозобов’язаному, якщо на блокпосту потрібно пред’явити документ, але застосунок «Резерв+» не відкривається або немає доступу до інтернету.

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