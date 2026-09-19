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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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47
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Як не втратити гроші після обстрілу: юрист попередив про підводні камені КАСКО з воєнними ризиками

Перед купівлею КАСКО від воєнних ризиків варто уважно вивчати ліміти виплат, адже страховка може покрити лише мізерну частину збитків від «прильоту».

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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КАСКО

КАСКО

В умовах постійної загрози російських обстрілів договір КАСКО з покриттям воєнних ризиків залишається єдиним реальним способом фінансово захистити свій автомобіль від наслідків «прильотів». Втім, водіям не варто розраховувати на автоматичне й повне відшкодування збитків.

Про це в етері телеканалу «Київ24» розповів автоюрист Денис Конюшко.

За словами експерта, перед підписанням договору страхування автовласникам потрібно ретельно перевіряти кожен пункт документа: які саме воєнні ризики покриває поліс, які встановлено ліміти виплат, розмір франшизи та підстави для відмови у компенсації.

Неуважність під час оформлення КАСКО може призвести до серйозного розчарування після настання страхового випадку. Наприклад, у практиці юристів уже траплялися випадки, коли після влучання уламків власник авто розраховував на повне покриття ремонту, однак через обмеження в договорі мав право отримати лише 10% від реальної вартості машини.

Щоб не потрапити в подібну пастку, фахівці закликають водіїв звертати особливу увагу на такі нюанси:

  • Ліміти відповідальності: чи покриває страховка повну ринкову вартість авто, чи лише фіксовану відсоткову частку у разі воєнних дій.

  • Територіальні обмеження: чи діє поліс по всій Україні, чи виключає регіони, близькі до зони бойових дій.

  • Умови виплат: які саме документи від ДСНС або поліції вимагає страхова компанія для підтвердження факту обстрілу.

Раніше ми писали про те, як відновити техпаспорт на авто, якщо ви його загубили.

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