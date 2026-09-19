Як не втратити гроші після обстрілу: юрист попередив про підводні камені КАСКО з воєнними ризиками

КАСКО

Реклама

В умовах постійної загрози російських обстрілів договір КАСКО з покриттям воєнних ризиків залишається єдиним реальним способом фінансово захистити свій автомобіль від наслідків «прильотів». Втім, водіям не варто розраховувати на автоматичне й повне відшкодування збитків.

Про це в етері телеканалу «Київ24» розповів автоюрист Денис Конюшко.

Реклама

За словами експерта, перед підписанням договору страхування автовласникам потрібно ретельно перевіряти кожен пункт документа: які саме воєнні ризики покриває поліс, які встановлено ліміти виплат, розмір франшизи та підстави для відмови у компенсації.

Реклама

Неуважність під час оформлення КАСКО може призвести до серйозного розчарування після настання страхового випадку. Наприклад, у практиці юристів уже траплялися випадки, коли після влучання уламків власник авто розраховував на повне покриття ремонту, однак через обмеження в договорі мав право отримати лише 10% від реальної вартості машини.

Щоб не потрапити в подібну пастку, фахівці закликають водіїв звертати особливу увагу на такі нюанси:

Ліміти відповідальності: чи покриває страховка повну ринкову вартість авто, чи лише фіксовану відсоткову частку у разі воєнних дій.

Територіальні обмеження: чи діє поліс по всій Україні, чи виключає регіони, близькі до зони бойових дій.

Умови виплат: які саме документи від ДСНС або поліції вимагає страхова компанія для підтвердження факту обстрілу.

Раніше ми писали про те, як відновити техпаспорт на авто, якщо ви його загубили.

Новини партнерів

Новини партнерів