- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
Як не втратити гроші після обстрілу: юрист попередив про підводні камені КАСКО з воєнними ризиками
Перед купівлею КАСКО від воєнних ризиків варто уважно вивчати ліміти виплат, адже страховка може покрити лише мізерну частину збитків від «прильоту».
В умовах постійної загрози російських обстрілів договір КАСКО з покриттям воєнних ризиків залишається єдиним реальним способом фінансово захистити свій автомобіль від наслідків «прильотів». Втім, водіям не варто розраховувати на автоматичне й повне відшкодування збитків.
Про це в етері телеканалу «Київ24» розповів автоюрист Денис Конюшко.
За словами експерта, перед підписанням договору страхування автовласникам потрібно ретельно перевіряти кожен пункт документа: які саме воєнні ризики покриває поліс, які встановлено ліміти виплат, розмір франшизи та підстави для відмови у компенсації.
Неуважність під час оформлення КАСКО може призвести до серйозного розчарування після настання страхового випадку. Наприклад, у практиці юристів уже траплялися випадки, коли після влучання уламків власник авто розраховував на повне покриття ремонту, однак через обмеження в договорі мав право отримати лише 10% від реальної вартості машини.
Щоб не потрапити в подібну пастку, фахівці закликають водіїв звертати особливу увагу на такі нюанси:
Ліміти відповідальності: чи покриває страховка повну ринкову вартість авто, чи лише фіксовану відсоткову частку у разі воєнних дій.
Територіальні обмеження: чи діє поліс по всій Україні, чи виключає регіони, близькі до зони бойових дій.
Умови виплат: які саме документи від ДСНС або поліції вимагає страхова компанія для підтвердження факту обстрілу.
Раніше ми писали про те, як відновити техпаспорт на авто, якщо ви його загубили.