Що вибір останньої трапези говорить про ваш характер: пояснення психологів

Про що говорить ваша «остання страва»? : як тюремна традиція США стала тестом на характер / © Associated Press

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Традиція надавати смертникам в американських в’язницях право на «останню трапезу» перед виконанням вироку давно вийшла за межі тюремних стін і перетворилася на об’єкт дослідження фахівців із поведінкової психології. Меню, яке людина обирає у свій останній день життя, виявилося не просто способом вгамувати голод, а глибоким маркером підсвідомості.

Про це пише UNILAD.

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Як зазначають психологи, коли людину просять назвати свою останню страву в житті, її мозок автоматично шукає не просто найдорожчий делікатес, а емоційний якір.

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Багато хто одразу ж береться за свою улюблену їжу, деякі вимагають гігантську порцію на тарілку, а інші обирають щось зовсім екстравагантне.

Наприклад, прохання про улюблену фірмову їжу чи напій може викликати спогади дитинства, особливо в період стресу.

За даними Psychology Today, останніми словами одного з ув’язнених були: «Я отримав не свої спагеті-о’с (популярний американський бренд консервованої пасти в томатному соусі — Ред.), я отримав прості спагеті! Я хочу, щоб преса про це знала».

Але дослідники також виявили зв’язок між харчовими уподобаннями засуджених до смертної кари та людьми, чиє відчуття майбутнього коротше, включаючи солдатів на фронті. Вони зазначають, що невпевненість у майбутньому може бути пов’язана з вибором більш калорійних продуктів.

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Крім того, люди з низькою самооцінкою можуть бути більш схильними до надмірного споживання, коли перебувають у стресі або стикаються з нагадуваннями про смерть.

Найпопулярніше серед американських ув’язнених до смертної кари — все, що «смажене». Йдеться про фастфуди Kentucky Fried Chicken (KFC) чи Burger King, а також молочні коктейлі чи морозиво.

Психолог харчування, професор Джейн Огден, також каже, що остаточні рішення щодо страв можуть бути пов’язані не з тим, що здається на перший погляд.

«Їжа має складні значення, часто пов’язані з нашим дитинством, але також і з визначними моментами нашого життя, такими як закоханість, особливе свято чи трагедія», — сказала вона в інтерв’ю UNILAD.

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Експерт додав: «Ці значення можуть бути позитивними, як-от кохання, частування чи свято, або більш негативними, як-от сором, почуття провини, жаль чи втрата. Тому їжа може викликати сильні спогади, а вигляд, запах чи смак страви можуть швидко повернути людину до частини її попереднього життя».

Раніше рятувальник розповів, що кажуть люди, яких дістали з-під завалів, у перші секунди.

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