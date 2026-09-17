Чому університети знижують свої стандарти / © Credits

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Про кризу вищої освіти говорять дедалі голосніше. Одні звинувачують у падінні академічних стандартів зміни ідеологій, інші — перетворення університетів на бізнес, де студент сприймається як клієнт. Серед симптомів називають поширення завищених оцінок, зниження вимог до навчання та втрату довіри до самого диплома.

Однак, видання Psychology Today розповіло, що за цією проблемою стоїть дещо простіше та водночас складніше явище — система стимулів. Люди зазвичай поводяться відповідно до того, що їм вигідно. Якщо правила винагороджують не якість, а кількість, результат передбачити нескладно.

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Система заохочує знижувати планку

Для університетів одним із ключових показників стає кількість студентів, яких потрібно залучити та втримати. Це особливо стосується закладів, які значною мірою залежать від оплати за навчання. Демографічне скорочення кількості потенційних студентів лише посилює конкуренцію. У такій ситуації високі вимоги під час вступу можуть означати менше студентів, отже — фінансові проблеми. Додатковий тиск створюють системи фінансування, у яких успішність університету повʼязана з кількістю випускників.

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Логіка проста, якщо заклад має прийняти більше студентів і довести їх до диплома, виникає спокуса зробити і вступ, і навчання менш вимогливими. Одночасно зростає кількість консультантів, репетиторів, служб підтримки та психологічних сервісів, покликаних допомогти студентам залишитися у системі та завершити навчання.

Оцінки зростають, а знання — ні

Проблема стає особливо помітною, якщо порівняти оцінки з реальними академічними показниками. Наприклад, дані американських освітніх тестувань свідчать про погіршення результатів учнів, зокрема у читанні. Результати також суттєво знизилися порівняно з 1990-ми, тоді як шкільні оцінки продовжують зростати. Університети показують схожу тенденцію.

У результаті виникає парадокс: диплом і високі оцінки можуть створювати враження високої компетентності, хоча реальні навички випускника не завжди це підтверджують.

Чому викладачі знижують вимоги

Було б легко звинуватити в усьому викладачів, але й вони працюють у системі зі своїми правилами. Оцінки студентів можуть впливати на професійну кар’єру викладача. Для тих, хто ще не має постійної посади, а особливо для працівників із тимчасовими контрактами, негативна реакція студентів може мати цілком реальні наслідки.

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Легкість курсу часто пов’язана з вищими оцінками викладачів студентами. Тож професору, який одночасно має займатися науковою роботою, конкурувати за посаду та залежати від студентського фідбеку, не завжди вигідно бути тим самим викладачем, який вимагає більше за інших.

Так формується замкнене коло: адміністрація хоче зберігати студентів, викладачі — позитивні оцінки, а самі студенти — диплом. Тож академічна вимогливість опиняється десь посередині.

Вища освіта справді повинна бути доступною не лише для дітей заможних родин. Водночас не кожна людина обов’язково потребує саме чотирирічної університетської освіти. Доступність не повинна означати автоматичного зниження вимог. Проблема сучасної вищої освіти може бути не у тому, що раптом стало більше поганих викладачів чи некомпетентних адміністраторів. Значно важливіше те, яку поведінку винагороджує сама система.

Якщо університет отримує вигоду від більшої кількості студентів, викладач — від хороших відгуків, а студент — від легшого шляху до диплома, академічна планка неминуче опиняється під тиском.

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