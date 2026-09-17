"Їй було страшніше в потязі, ніж в Україні під ракетами": Трамп розповів про останню поїздку Ірини Заруцької

Трамп на мітингу згадав Ірину Заруцьку / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп згадав 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку вбили у потязі в Північній Кароліні.

Про це він сказав під час передвиборчого мітингу MAGA у муніципальному аеропорту міста Гастонія, передає NTD News.

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Трамп виступав на підтримку республіканського кандидата в Сенат США Майкла Вотлі, який змагається з демократом і колишнім губернатором Північної Кароліни.

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Під час промови американський президент розповів про Заруцьку, яка втекла з України через повномасштабну війну.

«Ірина Заруцька їхала додому потягом у Шарлотті, втікши з охопленої війною України… Вона була нажахана Україною, але знаєте що? Коли вона сіла в той потяг, вона була нажахана бути там. Вона не хотіла бути там. Вона зайшла, згорнулася на сидінні. Вона просто хотіла сховатися. Їй було страшніше в тому потязі в Північній Кароліні, ніж в Україні під ракетами й бомбами», — заявив Трамп.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Ірина Заруцька, якій було 23 роки, загинула 22 серпня 2025 року у Північній Кароліні. Її жорстоко вбили під час поїздки в легкорейковому потязі міста Шарлотт.

За наданою інформацією, напад скоїв чоловік, якого раніше кілька разів затримували за злочини та звільняли без застави.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав ганьбою вбивство громадянки України Ірини Заруцької.

Вбивство Ірини Заруцької спричинило політичний скандал у США і порушило питання про расову упередженість ЗМІ.

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