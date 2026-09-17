Трамп догрався: союзники по НАТО готують безпрецедентний крок у відповідь на тиск США

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп продовжує вимагати від союзників збільшення витрат на оборону та допускає скорочення американського контингенту в Європі. Водночас Вашингтон і далі активно використовує європейські військові бази, вкладає кошти в їхню інфраструктуру та спирається на них під час операцій далеко за межами континенту.

Про це пише Reuters.

Реклама

США скорочують війська, але не йдуть з Європи

Показовим прикладом є база Міхаїл-Когелнічану в Румунії. Торік звідти вибула приблизно половина з близько 2000 американських військових, однак у липні на базі перебували дев’ять американських літаків-заправників KC-135, які підтримували операції США під час війни з Іраном.

Реклама

Це відображає головну суперечність нинішньої політики Вашингтона: Трамп погрожує зменшенням військової присутності, але американським силам однаково потрібна європейська інфраструктура для перекидання військ і проєкції сили в інших регіонах. За даними видання, Пентагон проводить шестимісячний перегляд військової присутності США в Європі, а одним із можливих сценаріїв залишається скорочення приблизно на 25000 військових.

Такий крок міг би знизити американський контингент нижче встановленого Конгресом мінімуму у 76000 військових. Наразі в Європі перебуваює понад 81000 американських військовослужбовців, хоча ця цифра змінюється через ротації та навчання.

Європа починає готуватися без США

На тлі війни Росії проти України країни НАТО різко нарощують оборонні витрати. Європейські члени Альянсу та Канада збільшили сукупні витрати на оборону 2025-го на 20% проти попереднього року.

Але змінюється не лише кількість грошей, які країни готові витрачати. Щонайменше вісім членів НАТО — Канада, Польща, Данія, Іспанія, Норвегія, Туреччина, Франція і Німеччина — вивчають способи зменшити залежність від американської зброї, технологій та оборонних компаній.

Реклама

Відмовитися від цієї залежності швидко неможливо. Європейські виробничі потужності потребують років для розширення, а розроблення складних систем озброєння може тривати ще довше, тому наразі йдеться радше про поступову диверсифікацію закупівель.

Чого війна в Україні навчає НАТО

Окремою проблемою для Альянсу стала швидкість, з якою змінюється сучасна війна. Українські й західні військові посадовці звертають увагу на стрімкий розвиток безпілотників, радіоелектронної боротьби та інших технологій, водночас НАТО часто витрачає на закупівлю і розробку нових систем роки або навіть десятиліття.

Війна також показала вразливість протиповітряної та протиракетної оборони європейських країн. Європа значною мірою залежить від складних американських систем, зокрема Patriot, тому паралельно розвиваються альтернативні європейські комплекси.

Україна водночас дедалі більше розглядається як джерело практичного досвіду для Альянсу, передусім у сфері безпілотників і радіоелектронної боротьби. Одним із прикладів такої співпраці стала ініціатива України та дев’яти європейських союзників зі спільної розробки нового комплексу протиракетної оборони.

Реклама

Головна проблема НАТО — довіра

Найскладніші наслідки політики Трампа стосуються не лише військової техніки чи кількості солдатів. Європейські та американські співрозмовники Reuters говорять про падіння довіри до стабільності американських гарантій, і це вже впливає на довгострокове планування оборони.

«Європа витрачає більше, серйозніше ставиться до оборони та бере на себе більшу відповідальність. Але є й реальне занепокоєння, що США можуть її залишити», — сказав колишній високопосадовець американської військової розвідки Джей Сі Лінценіч.

Водночас нинішня ситуація не означає автоматичного розпаду Альянсу. Європейські уряди публічно продовжують заявляти про єдність НАТО, а США зберігають значну військову присутність на континенті та інвестують у стратегічні бази.

Проте процес змін уже триває: європейські країни нарощують власні оборонні спроможності, диверсифікують закупівлі та намагаються зменшити залежність від американських технологій і політичної підтримки. Саме ця перебудова, за оцінкою Reuters, може стати одним з найважливіших довгострокових наслідків нинішнього тиску Вашингтона на НАТО.

Нагадаємо, Трамп фактично дав Путіну шанс розколоти НАТО зсередини. Розбіжності між Вашингтоном і Європою можуть створити для російського президента можливість випробувати НАТО на міцність, зокрема через обмежену військову провокацію проти одного з членів Альянсу, що вважається одним з найнебезпечніших сценаріїв.

Новини партнерів