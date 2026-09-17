Даріо Срна у подкасті Дениса Бойка: про "Мілан", Кубок УЄФА, життя в Донецьку та як став спортивним директором

Денис Бойко і Даріо Срна

Реклама

Гостем нового випуску подкасту на YouTube-каналі Дениса Бойка став спортивний директор "Шахтаря" та колишній капітан команди Даріо Срна.

У відвертій розмові він пригадав початок своєї кар'єри в Хорватії, розповів про інтерес "Мілана" та інших європейських клубів, поділився спогадами про перемогу в Кубку УЄФА 2009 року та пояснив, чому після завершення кар'єри обрав роботу спортивного директора.

Реклама

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Реклама

"Я хотів потрапити до "Мілана" через "Хайдук"": як починався шлях Срни

Футбольний шлях Даріо Срни розпочався у хорватській Далмації. У 14 років він приєднався до "Хайдука", а вже в юному віці привернув увагу представників "Мілана". Утім, попри інтерес італійського клубу, Срна вирішив залишитися ближче до дому та розвиватися в "Хайдуку".

"Я жив у регіоні Далмація. Це як Донбас. І, звичайно, моєю мрією було грати за "Хайдук". У тебе немає іншого варіанту, якщо ти хороший футболіст із Далмації. “Хайдук” — це клуб, який ти маєш пройти. Він завжди бореться за титули й розраховує на своїх вихованців".

Ще до підписання контракту з "Хайдуком" Срна мав розмову з Франко Барезі, який на той момент очолював академію "Мілана". За словами футболіста, ця зустріч залишилася в його пам'яті на десятиліття.

Реклама

Водночас вирішальним для Срни став вибір на користь "Хайдука".

"Я хотів потрапити до "Мілана" через "Хайдук". "Мілан" — це "Мілан", але він далеко. Я ще дитина, мені 14 років, я не знаю італійської. У мене більше був фокус на "Хайдук" Спліт".

Про Кубок УЄФА і підтримку Пятова

У 2009 році Даріо Срна разом із "Шахтарем" дійшов до фіналу Кубка УЄФА, де команда перемогла "Вердер" у додатковий час. Футболіст називає цей фінал особливим досвідом для української команди.

Реклама

Срна також пригадав момент із помилкою Андрія Пятова у фінальному матчі та реакцію команди. За його словами, партнери одразу підтримали воротаря.

"Я одразу побіг до нього, обійняв, поцілував, тому що знаю, хто такий Андрій Пятов. Я знаю, що він може нас врятувати і що він допоміг нам дійти до фіналу".

Для Срни перемога в Кубку УЄФА стала одним із найважливіших моментів кар'єри. Він згадує, що після фінального свистка не стримував емоцій.

"Я почав плакати. Коли ти виграєш європейський трофей із топовою командою, це одна історія. Але коли ти виграєш його із "Шахтарем", і згадуєш, що шість років тому тільки отримав пропозицію від клубу, а тепер як його капітан піднімаєш Кубок УЄФА, — це зовсім інші емоції. Ти стоїш на європейському троні".

"Це була дуже велика життєва школа": як допінгова справа змінила Срну

У 2017 році Срна опинився в одній із найскладніших ситуацій у кар'єрі — після позитивного допінг-тесту, який, за його словами, став для нього шоком. Він розповів, що через нерозуміння причин ситуації майже не виходив із кімнати, постійно намагаючись знайти відповідь, як це могло статися.

Окремо Срна відзначив роль дружини, яка підтримала його в цей період. Згодом він разом із адвокатом домігся скорочення терміну відсторонення до восьми місяців, після чого продовжив кар'єру в Італії.

"Це була дуже велика життєва школа для мене. Я завжди думав: мені нічого ніколи не буде. Я завжди жив у зоні комфорту, яка давала мені впевненість. І в один день — земля з-під ніг. Я виходжу, починаю боротьбу, виграю її офіційно в суді, отримую паузу вісім місяців і йду грати до Італії".

При цьому період в Італії Срна називає не лише продовженням футбольної кар'єри, а й важливим особистим досвідом. За десять місяців у Сардинії він вивчив мову, познайомився з новими людьми та побачив зсередини, як працює італійський футбол.

"Були амбіції, але серце було в Донецьку": чому Срна не пішов у топклуби Європи

Після успішних виступів за "Шахтар" Срна отримував пропозиції та мав контакти з представниками низки провідних європейських клубів. У розмові з Денисом Бойком він згадав "Челсі", "Баварію" та "Барселону".

Попри інтерес із боку європейських грандів, Срна не поспішав залишати "Шахтар".

"Були амбіції, але серце було в Донецьку. Можливо, я хотів спробувати свої сили, але я почувався вдома".

Футболіст також говорить про український футбол того періоду та його рівень на європейській арені.

"Якби не було війни у 2014 році, я не знаю, де б ми сьогодні були. Я впевнений в одному: якби "Шахтар”, “Динамо”, “Дніпро”, “Металіст” продовжували так розвиватися, ми могли б дати бій кожній команді Європи. У нас був дуже сильний чемпіонат".

"Я завжди мріяв працювати в "Шахтарі" після кар'єри": як Срна став спортивним директором

Завершивши кар'єру футболіста у 2019 році, Срна спочатку приєднався до тренерського штабу "Шахтаря", а згодом перейшов до роботи в клубному менеджменті. Нині він обіймає посаду спортивного директора "гірників". Офіційний сайт клубу зазначає, що за 15 років у складі "Шахтаря" Срна провів рекордні 536 матчів і здобув із командою 26 трофеїв, серед яких Кубок УЄФА та 10 чемпіонських титулів України.

За словами Срни, перехід до нової ролі був для нього усвідомленим кроком.

"Я завжди мріяв працювати в “Шахтарі” після кар'єри. Я ніколи не нав'язувався. Знав: коли прийде час, так і буде. Я приїхав як помічник тренера, а потім мене призначили спортивним директором".

Срна наголошує, що в новій ролі продовжує вчитися та розвиватися разом із футболом.

"Я почав цим займатися, розвиваюся і хочу розвиватися, тому що футбольний світ дуже сильно рухається вперед. Життя змінюється, спортивні директори змінюються, футболісти ростуть. Світ змінюється".

Свою нинішню роботу Срна пов'язує не лише з розвитком "Шахтаря", а й із ширшою відповідальністю перед українським футболом.

"Наше завдання — допомогти “Шахтарю” і допомогти Україні та українському футболу. Це наше завдання всіх сьогодні".

Нагадаємо, новий випуск подкасту вийшов на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є колишній голкіпер збірної України Денис Бойко. У проєкті — відверті розмови з творцями українського спорту.

Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

Новини партнерів