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Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/8 фіналу
Список клубів, які пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка.
Від 8 до 17 вересня відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.
До вашої уваги список усіх команд, які вже пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка. Цей перелік буде доповнюватися.
УПЛ (1): "Кривбас"
Перша ліга (0):
Друга ліга (0):
Аматори (0):
Матчі 1/8 фіналу Кубка України заплановані на 27–29 жовтня 2026 року. Вирішальні стадії відбудуться 2027 року. Чвертьфінали: 2–4 березня, півфінали: 20–22 квітня, фінал: 19 травня.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).