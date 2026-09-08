Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/8 фіналу

"Кривбас" / © ФК "Кривбас"

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Від 8 до 17 вересня відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

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До вашої уваги список усіх команд, які вже пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка. Цей перелік буде доповнюватися.

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УПЛ (1): "Кривбас"

Перша ліга (0):

Друга ліга (0):

Аматори (0):

Матчі 1/8 фіналу Кубка України заплановані на 27–29 жовтня 2026 року. Вирішальні стадії відбудуться 2027 року. Чвертьфінали: 2–4 березня, півфінали: 20–22 квітня, фінал: 19 травня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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