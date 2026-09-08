ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Кубок України з футболу: хто вже вийшов до 1/8 фіналу

Список клубів, які пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Кривбас"

"Кривбас" / © ФК "Кривбас"

Від 8 до 17 вересня відбуваються матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

До вашої уваги список усіх команд, які вже пробилися до 1/8 фіналу національного Кубка. Цей перелік буде доповнюватися.

  • УПЛ (1): "Кривбас"

  • Перша ліга (0):

  • Друга ліга (0):

  • Аматори (0):

Матчі 1/8 фіналу Кубка України заплановані на 27–29 жовтня 2026 року. Вирішальні стадії відбудуться 2027 року. Чвертьфінали: 2–4 березня, півфінали: 20–22 квітня, фінал: 19 травня.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie