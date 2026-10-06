Російський танковий полк втратив "Отца": ЗСУ ліквідували командира Олексія Караваєва

Смерть Олексія Караваєва «Отец». Фото: Армія TV / © соцмережі

Реклама

Українські артилеристи ліквідували командира 11-го танкового полку збройних сил РФ майора Олексія Караваєва на позивний «Отец».

Про це повідомляють російські медіа.

Реклама

Ліквідація Олексія Караваєва — подробиці

За даними джерел росіян, Караваєва знищили в ніч проти 4 жовтня, коли він прямував перевіряти підпорядковані підрозділи.

Реклама

Зазначається, що 11-й танковий полк належить до складу 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу РФ. Пункт постійної дислокації підрозділу розташований у Калінінградській області. Проте зараз він бере участь у бойових діях на Харківському напрямку.

Смерть Олексія Караваєва / © скриншот

Що відомо про Олексія Караваєва

Згідно з інформацією OSINT-дослідників, до призначення на нинішню посаду майор Караваєв, імовірно, проходив службу у 82-му мотострілецькому полку РФ.

Військовослужбовці цього підрозділу раніше утримували позиції на території Вовчанського агрегатного заводу, де російські військові страчували українських військовополонених.

Варто зауважити, що у січні 2026 року Сергія Тужилова на позивний «Алтай» із цього підрозділу засудили до довічного ув’язнення за вбивство полонених. За інформацією СБУ, він власноруч розстріляв зв’язаного українського бійця, а також допомагав організовувати й охороняти місця страти ще двох полонених. Перед убивством росіяни катували українських захисників і діставали дозвіл на розстріли від свого керівництва.

Реклама

11-й танковий полк під командуванням Караваєва вже зазнавав суттєвих втрат на Харківщині. Зокрема, воїни 425-го штурмового полку розгромили його бійців під час спроби прориву кордону біля Козачої Лопані.

Водночас Вовчанський агрегатний завод, де раніше служив Караваєв у складі 82-го полку, бійці ГУР повністю звільнили 24 вересня 2024 року. Під час операції українські розвідники зачистили 30 будівель і взяли в полон близько двох десятків окупантів.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, масштабний контрнаступ українських сил із використанням наземних і повітряних роботів дозволив відкинути російські війська на Донеччині та звільнити значні території поблизу Лимана.

Раніше ми писали, що після розкриття деталей операції «Вівальді» стало відомо, що ЗСУ почали відтісняти російські війська на Лиманському напрямку ще до офіційних заяв. Українські військові пішли в контратаку на кількох ділянках фронту та повертають під свій контроль раніше втрачені території.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів