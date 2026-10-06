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Королева Летиція у вечірній сукні, а король Філіп VI — у фраку: монарша пара на вечері в Гельсінкі
Президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб влаштували урочистий бенкет для короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції на урочистій вечері у Президентському палаці у Гельсінкі.
Вечеря відбулася другого дня державного візиту іспанських монархів до Фінляндії. Король Іспанії та його дружина вперше від моменту свого сходження на престол відвідують країну, а метою візиту є зміцнення двосторонніх відносин та співробітництва.
Для цього випадку королева Летиція обрала просту оксамитову чорну сукню, що обтискає фігуру, ідеально відповідну протоколу заходу. Цю сукню від Феліпе Варели вона вже одягала на інші галавечері, і вона вирізняється своєю елегантністю.
Раніше Летиція вже одягала цю сукню під час державного візиту президента Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань до Мадрида.
На вечерю в Гельсінкі королева Летиція одягла свої два браслети від Cartier, крім того, вона доповнила образ приголомшливою брошкою у формі квітки та ефектними діамантовими сережками, що ідеально пасують до цієї простої сукні. Летиція обрала зачіску з частково зібраним волоссям, що ідеально підходить для урочистої вечері та підкреслює її обличчя та очі, а також надає образу свіжості.
Раніше вдень Її Величність демонструвала образ у рожевому пальті Carolina Herrera та світлій сукні, декорованій квітами від Pedro del Hierro.