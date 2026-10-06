Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Вечеря відбулася другого дня державного візиту іспанських монархів до Фінляндії. Король Іспанії та його дружина вперше від моменту свого сходження на престол відвідують країну, а метою візиту є зміцнення двосторонніх відносин та співробітництва.

Для цього випадку королева Летиція обрала просту оксамитову чорну сукню, що обтискає фігуру, ідеально відповідну протоколу заходу. Цю сукню від Феліпе Варели вона вже одягала на інші галавечері, і вона вирізняється своєю елегантністю.

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Президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Раніше Летиція вже одягала цю сукню під час державного візиту президента Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань до Мадрида.

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На вечерю в Гельсінкі королева Летиція одягла свої два браслети від Cartier, крім того, вона доповнила образ приголомшливою брошкою у формі квітки та ефектними діамантовими сережками, що ідеально пасують до цієї простої сукні. Летиція обрала зачіску з частково зібраним волоссям, що ідеально підходить для урочистої вечері та підкреслює її обличчя та очі, а також надає образу свіжості.

Раніше вдень Її Величність демонструвала образ у рожевому пальті Carolina Herrera та світлій сукні, декорованій квітами від Pedro del Hierro.

Президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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