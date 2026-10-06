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Королева Летиция в вечернем платье, а король Филипп VI — во фраке: монаршая чета на ужине в Хельсинки
Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб устроили торжественный банкет для короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции на торжественном ужине в Президентском дворце в Хельсинки.
Ужин состоялся во второй день государственного визита испанских монархов в Финляндию. Король Испании и его супруга впервые с момента своего восшествия на престол посещают страну, а целью визита является укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.
Для этого случая королева Летиция выбрала простое бархатное обтягивающее черное платье, идеально соответствующее протоколу мероприятия. Это платье от Фелипе Варелы она уже надевала на другие гала-ужины, и оно выделяется своей элегантностью.
Ранее Летиция уже надевала это платье во время государственного визита президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его жены Пэн Лиюань в Мадрид.
На ужин в Хельсинки королева Летиция надела свои два браслета от Cartier, кроме того, она дополнила образ потрясающей брошью в форме цветка и эффектными бриллиантовыми серьгами, идеально подходящими к этому простому платью. Летиция выбрала прическу с частично собранными волосами, идеально подходящую для торжественного ужина, подчеркивающую ее лицо и глаза, а также придающую образу комфорт и свежесть.
Ранее днем Ее Величество демонстрировала образ в розовом пальто Carolina Herrera и светлом платье, декорированном цветами от Pedro del Hierro.