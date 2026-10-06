Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Ужин состоялся во второй день государственного визита испанских монархов в Финляндию. Король Испании и его супруга впервые с момента своего восшествия на престол посещают страну, а целью визита является укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.

Для этого случая королева Летиция выбрала простое бархатное обтягивающее черное платье, идеально соответствующее протоколу мероприятия. Это платье от Фелипе Варелы она уже надевала на другие гала-ужины, и оно выделяется своей элегантностью.

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Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ранее Летиция уже надевала это платье во время государственного визита президента Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его жены Пэн Лиюань в Мадрид.

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На ужин в Хельсинки королева Летиция надела свои два браслета от Cartier, кроме того, она дополнила образ потрясающей брошью в форме цветка и эффектными бриллиантовыми серьгами, идеально подходящими к этому простому платью. Летиция выбрала прическу с частично собранными волосами, идеально подходящую для торжественного ужина, подчеркивающую ее лицо и глаза, а также придающую образу комфорт и свежесть.

Ранее днем Ее Величество демонстрировала образ в розовом пальто Carolina Herrera и светлом платье, декорированном цветами от Pedro del Hierro.

Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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