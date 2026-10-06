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- Шоу-бизнес
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В семье Бекхэмов пополнение: Круз и его возлюбленная завели собаку
Семья Бекхэмов пополнилась еще одним четвероногим любимцем.
21-летний Круз Бекхэм и его девушка, 30-летняя певица и модель Джеки Апостел, завели собаку, которой дали кличку Сэнди. Радостной новостью они поделились в своих Instagram.
На фото они все вместе позировали на кровати. Судя по снимкам, пес породы лабрадор.
А также Сэнди была запечатлена в своей лежанке.
Отметим, Круз встречается с Джеки Апостел с 2024 года. Девушка родом из Бразилии, она занимается музыкой и выступает под сценическим именем. Пара регулярно появляется вместе на светских мероприятиях и делится совместными фотографиями в социальных сетях.
Семья Бекхэмов давно известна любовью к животным. У них живут четыре собаки — Olive, Fig, Sage и Simba. Три питомца относятся к породе кокер-спаниель, а еще один является кокапу — популярной смесью кокер-спаниеля и пуделя.