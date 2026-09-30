В платье с кейпом и открытыми плечами: королева Летиция произвала фурор на банкете во дворце

Королевская чета Испании с президентской четой Франции / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон вчера прибыли с государственным визитом в Испании, где их встретили король Филипп VI и королева Летиция на торжественной церемонии приветствия.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

На торжественном ужине в Королевском дворце вечером королева Летиция произвела ошеломляющее впечатление, появившись в светло-голубом платье от Carolina Herrera. Платье не принадлежит личному гардеробу королевы, а было предоставлено ей на время, пишет vanitatis.

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Королева Летиция, Эммануэль Макрон, король Филипп VI и Брижит Макрон / © Associated Press

Это длинное синее креповое платье оттенка, который бренд называет «облачно-голубым». Платье имеет полупрозрачную кокетку, украшенную цветочными мотивами, длинные рукава-кейпы с разрезами и прямой силуэт, позволяющий лифу быть в центре внимания. Платье изготовлено из полиэстера с полиамидными деталями и произведено в Индии.

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Эммануэль Макрон, королева Летиция, Брижит Макрон и король Филипп VI / © Associated Press

Эммануэль Макрон, королева Летиция, Брижит Макрон и король Филипп VI / © Associated Press

Эммануэль Макрон, королева Летиция, Брижит Макрон и король Филипп VI / © Associated Press

Королева Летиция выбрала свою любимую тиару времен своего пребывания в качестве принцессы Астурийской. Речь идет о Цветочной тиаре, украшенной бриллиантами, образующими цветы, отсюда и ее название. Она была подарена диктатором Франсиско Франко королеве Софии от имени испанского народа по случаю ее свадьбы. Ее происхождение восходит к концу XIX века. Это украшение также можно носить как колье. Также Летиция носила крупные серьги с бриллиантами и два кольца — Coreterno, а также кольцо из позолоты от бренда Karen Hallam, волосы собрала в вечернюю прическу и сделала выразительный макияж.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press

Первая леди Брижит Макрон выбрала для банкета белое платье с серебристыми вставками, маленькую сумку в тон и серебристые туфли на каблуках.

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