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В платье с кейпом и открытыми плечами: королева Летиция произвала фурор на банкете во дворце
Королевская семья Испании устроила торжественный банкет для президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон вчера прибыли с государственным визитом в Испании, где их встретили король Филипп VI и королева Летиция на торжественной церемонии приветствия.
На торжественном ужине в Королевском дворце вечером королева Летиция произвела ошеломляющее впечатление, появившись в светло-голубом платье от Carolina Herrera. Платье не принадлежит личному гардеробу королевы, а было предоставлено ей на время, пишет vanitatis.
Это длинное синее креповое платье оттенка, который бренд называет «облачно-голубым». Платье имеет полупрозрачную кокетку, украшенную цветочными мотивами, длинные рукава-кейпы с разрезами и прямой силуэт, позволяющий лифу быть в центре внимания. Платье изготовлено из полиэстера с полиамидными деталями и произведено в Индии.
Королева Летиция выбрала свою любимую тиару времен своего пребывания в качестве принцессы Астурийской. Речь идет о Цветочной тиаре, украшенной бриллиантами, образующими цветы, отсюда и ее название. Она была подарена диктатором Франсиско Франко королеве Софии от имени испанского народа по случаю ее свадьбы. Ее происхождение восходит к концу XIX века. Это украшение также можно носить как колье. Также Летиция носила крупные серьги с бриллиантами и два кольца — Coreterno, а также кольцо из позолоты от бренда Karen Hallam, волосы собрала в вечернюю прическу и сделала выразительный макияж.
Первая леди Брижит Макрон выбрала для банкета белое платье с серебристыми вставками, маленькую сумку в тон и серебристые туфли на каблуках.