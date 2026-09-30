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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Землю накроет магнитная буря: учёные предупредили об опасной дате

После нескольких дней геомагнитного затишья ситуация может измениться. Уже 2 октября учёные прогнозируют магнитную бурю уровня G1.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря 2 октября

Магнитная буря 2 октября

Уже 2 октября Землю может накрыть магнитная буря. Причиной станет воздействие выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 28 сентября.

Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Днём 28 сентября по всемирному времени на Солнце произошёл выброс крупного филамента, сопровождавшийся выбросом корональной массы (CME) в форме частичного гало. По расчетам специалистов, CME может достичь Земли примерно 2 октября и вызвать возмущения магнитного поля планеты.

Именно в этот день геомагнитная активность может усилиться до уровня бури G1. В то же время до 1 октября специалисты ожидают преимущественно спокойную геомагнитную обстановку.

Прогноз магнитных бурь. Фото: BGS

Прогноз магнитных бурь. Фото: BGS

Отметим, что G1 — это самый низкий уровень геомагнитной бури по пятибалльной шкале NOAA. Он соответствует индексу Kp 5. При таком уровне возможны слабые колебания в энергосистемах и незначительное влияние на работу спутников.

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