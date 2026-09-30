Землю накроет магнитная буря: учёные предупредили об опасной дате

Магнитная буря 2 октября

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Уже 2 октября Землю может накрыть магнитная буря. Причиной станет воздействие выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 28 сентября.

Об этом сообщает Британская геологическая служба.

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Днём 28 сентября по всемирному времени на Солнце произошёл выброс крупного филамента, сопровождавшийся выбросом корональной массы (CME) в форме частичного гало. По расчетам специалистов, CME может достичь Земли примерно 2 октября и вызвать возмущения магнитного поля планеты.

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Именно в этот день геомагнитная активность может усилиться до уровня бури G1. В то же время до 1 октября специалисты ожидают преимущественно спокойную геомагнитную обстановку.

Прогноз магнитных бурь. Фото: BGS

Отметим, что G1 — это самый низкий уровень геомагнитной бури по пятибалльной шкале NOAA. Он соответствует индексу Kp 5. При таком уровне возможны слабые колебания в энергосистемах и незначительное влияние на работу спутников.

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