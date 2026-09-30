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Украину накроют заморозки и резкое похолодание: синоптики представили подробный прогноз (карта)
В ближайшие дни украинцев порадует малооблачное небо и отсутствие осадков благодаря аномально высокому атмосферному давлению. Однако синоптики предупреждают о резком изменении погодной ситуации в конце недели.
До 1 октября в Украине сохранится сухая и солнечная погода, однако ближе к выходным синоптики прогнозируют заметное похолодание с первыми осенними заморозками.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что с 29 сентября по 1 октября в Украине сохранится классическая антициклональная погода.
«Аномально высокое атмосферное давление обеспечит малооблачное небо и снизит вероятность осадков до нуля. Прохладные ночи и утра с температурой 5–10º тепла будут сменяться тёплыми ясными днями — 15–20º», — прогнозирует синоптик.
В то же время он предупреждает о похолодании, которое может охватить страну в ближайшие дни. По словам Виталия Постриганя, накануне выходных в Черкасскую область придет прохладный и сухой воздух с северо-востока. Днем температура снизится до +11…+16 градусов тепла, а ночью — до +3…+8 градусов тепла. При ясной погоде в ночное время на почве возможны первые осенние заморозки интенсивностью 0–3.
По данным Украинского гидрометцентра, 30 сентября в Украине будет переменная облачность. Осадков не ожидается, только на Приазовье и в Крыму днём местами возможен кратковременный дождь.
В западных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Дневная температура составит от +15 до +20 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 30 сентября.
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