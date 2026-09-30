Озимый чеснок.

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Озимый чеснок обычно высаживают в конце октября или начале ноября, ориентируясь прежде всего на погоду и температуру почвы. Впрочем, грядку нужно готовить уже сейчас.

Что сделать на грядке для посадки озимого чеснока, читайте в материале ТСН.ua.

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Для начала грядку нужно тщательно перекопать. Особое внимание следует уделить пырею — его корневища нужно вытащить на поверхность и по возможности удалить. Через 2–3 недели, когда почва немного осядет, разбейте большие комья земли и уберите оставшиеся сорняки. Сделать это можно вручную или с помощью культиватора.

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Подготовка грунта

Следующий этап — обогащение земли органикой. Для этого подойдут хорошо перепревший навоз или зрелый компост. Удобрение нужно равномерно распределить по поверхности и перемешать с грунтом.

Если есть листовой компост, его можно использовать. Он поможет улучшить структуру почвы и ее способность удерживать влагу.

Еще один вариант — посеять на будущей чесночной грядке горчицу как промежуточную культуру. Она быстро сходит, угнетает сорняки и после вспашки обогащает почву органической массой.

Семена горчицы равномерно рассыпают по грядке и слегка присыпают землей. После этого участок нужно хорошо полить — так лестница появится быстрее.

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Сеять горчицу можно примерно во второй половине сентября. Ей не обязательно вырасти большой: главное, чтобы растение успело сформировать зеленую массу и прикрыть почву. Приблизительно в середине октября горчицу перекапывают, после чего грядку можно готовить непосредственно к посадке чеснока.

Какой должна быть грядка

Для чеснока удобно делать прямоугольную грядку шириной до 120 см. Слишком широкую ее делать не стоит, ведь узкий участок проще пропалывать, удобрять, мульчировать и обрабатывать.

Если планируете несколько строк чеснока, оставляйте между ними примерно 25-30 см. От края грядки до первой строки желательно отступить 10-15 см.

Как правильно садить озимый чеснок

Когда грядка уже подготовлена, можно переходить к посадке. Здесь важно не спешить: чеснок должен успеть укорениться до морозов. Впрочем, еще важнее не делать это слишком рано. Если чеснок успеет нарастить крупное зеленое перо до морозов, растения могут пострадать зимой.

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Для посадки выбирайте здоровые и большие зубчики без пятен, гнили и повреждений. Разбирать головку на зубчики лучше непосредственно перед посадкой. Перед высадкой зубчики можно протравить в слабом растворе марганцовки или специальном препарате для обеззараживания посадочного материала.

На грядке сделайте бороздки глубиной примерно 5–7 см. Расстояние между рядами оставляйте 25–30 см, а между зубчиками в строке — около 10–15 см.

Зубчик ставьте донышком вниз, а заостренной частью вверх. Не нужно сильно вдавливать его в землю, ведь это может повредить корешки.

После посадки присыпьте чеснок рыхлой землей. Если осень сухая, грядку можно полить, но превращать ее в болото не стоит.

Перед наступлением стойких морозов грядку желательно замульчировать. Для этого подойдут сухие листья, солома, торф или компост. Слой мульчи поможет оградить зубчики от резких перепадов температуры.

Напомним, мы писали о том, какие кусты категорически нельзя обрезать осенью.

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