Кого вшановує церква в Україні 29 вересня

Церковне свято 29 вересня / © unsplash.com

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29 вересня (12 жовтня), в православному календарі день пам’яті преподобного Киріяка, самітника. Преподобний Киріяк народився 448 року в Коринті. Його батько Іоанн був священником, а мати Євдоксія виховувала сина у християнській вірі. Родич Киріяка, єпископ Коринфський Петро, поставив юнака читцем у храмі.

Ще змолоду Киріяк особливо уважно слухав Святе Письмо. Одного разу слова Євангелія про необхідність зректися себе й іти за Христом настільки глибоко торкнулися його серця, що він вирішив присвятити своє життя Богові.

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У вісімнадцятирічному віці Киріяк залишив батьківський дім і вирушив до Єрусалима. Там почався його довгий шлях чернечого подвигу.

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У Святій Землі Киріяк прийшов до преподобного Євфимія Великого — одного з найшанованіших пустельників того часу. Євфимій побачив у молодому подвижникові щире прагнення до духовного життя, постриг його в чернецтво та направив до монастиря преподобного Герасима Йорданського.

Там Киріяк ніс монастирські послухи, багато молився, дотримувався посту й навчався смирення. Молодий чернець не шукав для себе особливого становища. Навпаки, він прагнув перемагати власну волю, служити братії та зберігати серце від марнославства.

Преподобний Герасим полюбив Киріяка за його старанність і чистоту життя. За переказом, він брав молодого ченця із собою в пустелю, де вони проводили час у молитві та суворому пості.

Після смерті преподобного Герасима Киріяк повернувся до лаври преподобного Євфимія. Згодом він оселився в лаврі преподобного Харитона, відомій як Суккійська або Стара лавра.

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Тут минули десятиліття його життя. Киріяк виконував різні послухи, а пізніше був висвячений на диякона і пресвітера. Особливим його служінням стала турбота про храм і богослужіння.

Проте навіть серед монастирської братії серце Киріяка дедалі більше прагнуло безмовності. Для християнських пустельників безмовність означала не просто відсутність розмов. Це був особливий духовний стан, у якому людина віддалялася від зайвих турбот, щоб усією душею звернутися до Бога.

Уже в похилому віці преподобний Киріяк почав шукати дедалі більш усамітнених місць. Разом зі своїм учнем він відходив у пустелю, де життя було надзвичайно суворим. Подвижники задовольнялися найпростішою їжею, багато часу проводили в молитві й уникали всього, що могло розсіювати увагу.

Але навіть у віддалених місцях люди дізнавалися про святого старця і приходили до нього за порадою, молитвою та духовною підтримкою. Тому Киріяк неодноразово залишав одне місце й ішов ще далі в пустелю, бажаючи зберегти усамітнення.

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Самітництво преподобного Киріяка не означало байдужості до життя Церкви. Коли виникала небезпека поширення єретичних учень, він виступав на захист православної віри.

Його духовний авторитет був настільки великим, що до старця зверталися не лише прості монахи, а й люди, які шукали відповіді на складні питання віри. Киріяк нагадував своїм життям, що справжня духовність не відділяється від вірності Христу та Його Церкві.

Господь дарував преподобному Киріяку надзвичайно довге життя. За церковним житієм, він прожив 109 років і відійшов до Господа близько 557 року.

Церковне свято в Україні 29 вересня за старим календарем

За старим календарем 29 вересня в Україні вшановували пам’ять святої мучениці Євфимії Всехвальної. Свята Євфимія жила наприкінці III — на початку IV століття в Халкідоні. Під час гонінь на християн вона відмовилася поклонятися язичницьким богам і після тяжких катувань прийняла мученицьку смерть за Христа близько 304 року. Особливо відомим є церковне передання про чудо від її мощей під час IV Вселенського собору в Халкідоні 451 року. Тоді біля мощей святої були покладені два сповідання віри. За переданням, після молитви отців Собору сувій із православним сповіданням було знайдено в руці мучениці, що сприйняли як підтвердження істинності православного вчення про дві природи Ісуса Христа — Божественну і людську.

Прикмети 29 вересня

Народні прикмети 29 вересня / © pexels.com

Теплий і сухий день — зима прийде пізно, а сильних морозів очікували не скоро.

Грім 29 вересня — до морозної та малосніжної або безсніжної зими.

Галки збираються великими зграями — до ясної, погожої погоди.

Що не можна робити 29 вересня

У народній традиції з цим днем пов’язували низку пересторог. Вважалося недобрим знаком відмовити тому, хто просить милостиню або допомогу, — разом із такою відмовою людина нібито могла відвернути від себе добробут. Не схвалювали й необдуманих покупок та марнотратства: вірили, що витрачені без потреби кошти не принесуть користі.

Що можна робити 29 вересня

У цей день у молитвах згадують преподобного Киріака, просячи його заступництва для тих, хто перебуває в дорозі або веде усамітнене життя. Також до святого звертаються з молитвами про здоров’я, душевну стійкість і подолання смутку.

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