День партизанської слави в Україні: історія свята, привітання, листівки

Привітання з Днем партизанської слави 2026 року / © ТСН

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Історично цього дня в Україні вшановували насамперед учасників партизанського та підпільного руху часів Другої світової війни. Однак після початку російської агресії поняття українського партизанського руху набуло нового, сучасного значення.

Розповідаємо, коли з’явився День партизанської слави в Україні, чому його святкують саме 22 вересня та що відомо про український партизанський рух.

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День партизанської слави — історія свята

Офіційно День партизанської слави в Україні з’явився 2001 року. Відповідний указ 30 жовтня підписав тодішній президент України Леонід Кучма.

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Датою святкування визначили 22 вересня. Метою запровадження пам’ятного дня було вшанування учасників партизанського та підпільного руху в роки Другої світової війни, а також збереження пам’яті про їхній внесок у боротьбу проти окупантів.

Відтоді День партизанської слави відзначають щорічно. У цей день згадують людей, які воювали в тилу противника, займалися розвідкою, проводили диверсії, допомагали військовим і місцевому населенню.

Привітання з Днем партизанської слави у прозі

У День партизанської слави бажаю миру, незламності та віри у краще майбутнє. Нехай мужність тих, хто боровся і продовжує боротися за свободу України, завжди залишається прикладом сили духу. Бажаю здоров’я, добробуту та якнайшвидшої перемоги!

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Вітаю з Днем партизанської слави! Нехай пам’ять про відважних людей, які чинили опір окупантам і захищали рідну землю, живе в наших серцях. Бажаю мирного неба, сили, витримки та впевненості в завтрашньому дні.

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У День партизанської слави віддаємо шану всім, хто не скорився ворогу та став на захист своєї Батьківщини. Нехай їхня відвага нагадує нам, наскільки дорогою є свобода. Бажаю Україні миру й перемоги, а кожній українській родині — щастя, безпеки та добрих новин.

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Щиро вітаю з Днем партизанської слави! Бажаю незламного духу, міцного здоров’я та мирного майбутнього. Нехай любов до рідної землі додає сил долати будь-які випробування, а над Україною якнайшвидше запанує мир.

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Сьогодні вшановуємо сміливість і стійкість людей, які боролися за свободу своєї землі. У День партизанської слави бажаю миру, добра та добробуту. Нехай у житті буде більше світлих днів, а поруч завжди залишаються надійні та щирі люди.

Листівки з Днем партизанської слави

Листівки з Днем партизанської слави / © ТСН

Листівки з Днем партизанської слави / © ТСН

Листівки з Днем партизанської слави / © ТСН

Привітання з Днем партизанської слави у віршах

З Днем партизанської слави вітаю,

Миру і спокою щиро бажаю.

Хай мужність у серці ніколи не згасне,

А небо над нами хай буде ясне.

Хай вільною буде Вкраїна завжди,

Без болю, без горя, без зла і біди!

***

Слава тим, хто рідну землю

Від загарбників беріг,

Хто не здався у неволі

Й вистояти в бурі зміг.

Хай живе про них ця пам’ять

Крізь десятки мирних літ,

А над вільною Вкраїною

Буде мирний небосхил!

***

Нехай живе незламна сила

У серці кожного із нас,

Щоб Україна вільно жила

Сьогодні, завтра, повсякчас.

Хай буде мир, добро і воля,

Хай відступають всі жалі.

І буде світлою нам доля

На українській цій землі!

***

За волю, правду, рідний край,

За нашу землю і свободу –

Героїв мужніх пам’ятай,

Їх силу духу і відвагу.

Нехай закінчаться бої,

Нехай прийде жаданий мир,

А Україна на землі

Живе вільнішою віднині!

***

Хай пам’ять крізь роки живе

Про тих, хто не скорився долі,

Хто найдорожче віддає

За право свого краю й волі.

Бажаємо добра й тепла,

Щоб Україна розцвіла,

Щоб мир настав на всій землі

І щастя мали всі її сім’ї.

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