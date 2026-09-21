Британець загинув у підводній печері на глибині 88 метрів — тіло досі не можуть дістати

Печера (ілюстративне фото)

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У Франції загинув 43-річний громадянин Великої Британії, який під час занурення застряг у вузькій підводній печері на глибині близько 85–88 метрів. Його тіло знайшли через два дні після зникнення, однак рятувальникам досі не вдалося підняти його на поверхню через надзвичайно складні умови.

Чоловік зник у п’ятницю, 18 вересня, під час занурення в печері Гуффр-де-Сен-Совер на південному заході Франції повідомляє LAD Bible.

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За попередніми даними, дайвер заплутався в направляючому тросі у вузькому проході на великій глибині, після чого не зміг вибратися на поверхню.

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Чоловік входив до групи з восьми британських спелеодайверів. Про його зникнення рятувальні служби повідомили близько 20:00.

До пошуків залучили підрозділи підземного порятунку французької системи реагування ORSEC, пожежників та спелеологів. Спочатку рятувальники сподівалися, що дайвер міг знайти повітряну кишеню всередині печерної системи.

За повідомленнями, чоловік мав запас дихального газу приблизно на вісім годин, а також резервний балон.

У неділю, 20 вересня, його тіло виявили на глибині близько 88 метрів. Прокурор Каора Клара Рібейро підтвердила, що одразу дістати загиблого не вдалося через «надзвичайно складні» умови всередині печери.

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Французька влада розпочала розслідування обставин трагедії.

Гуффр-де-Сен-Совер вважається відомим місцем серед досвідчених спелеодайверів і регулярно приваблює нирців із різних країн світу.

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