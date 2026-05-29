Кришталева печера вбиває за 10 хвилин: чим небезпечне одне з найкрасивіших місць на планеті

Кришталева печера в Мексиці може вбити людину лище чере 10 хвилин перебування там без захистого обладнання / © Reddit

У 2000 році в горах Сьєрра-де-Найка в Мексиці на глибині 300 метрів дослідники виявили неймовірну Кришталеву печеру. У цій U-подібній полості розміром 30 на 10 метрів виросли велетенські кристали, найбільший з яких сягає 11,4 метра заввишки і важить колосальні 12 тонн.

Про історію цього смертоносного дива природи пише IFLScience.

Чому печера смертельно небезпечна

Попри мальовничий вигляд, доступ для туристів туди суворо заборонений. Умови всередині є екстремальними: стабільна температура тримається на рівні 58 градусів за Цельсієм, а вологість сягає 90–99%.

Якщо людина перебуватиме там без захисту понад 10 хвилин, у неї почне накопичуватися рідина в легенях, що може призвести до смерті. Для дослідження печери вчені використовують спеціальні термозахисні костюми з дихальними апаратами, але навіть у них там можна працювати не більше години.

Самі кристали вкрай слизькі через конденсат, а їхня структура дуже м’яка (лише 2 бали за шкалою твердості Мооса), тому вони можуть легко зламатися під вагою людини. Ба більше, кристали настільки м’які, що їх можна подряпати, просто провівши по поверхні людським нігтем, твердість якого становить близько 2,5 балів.

Як утворилися гігантські кристали

Близько 26 мільйонів років тому внаслідок активності магми утворилася гора Найка, печери якої заповнилися гарячою водою, багатою на сульфат кальцію. Коли вода повільно охолонула до 58°C, почалося формування гіпсових кристалів. Вчені вважають, що ці гіганти безперервно росли під мінералізованою водою від 500 тисяч до мільйона років. У 2017 році мікробіологи NASA навіть виявили всередині кристалів живих мікробів, вік яких становить близько 50 000 років.

Однак видобуток копалин зупинив природні процеси. Шукаючи свинець, цинк та срібло, гірничі компанії відкачували з підземелля воду, що поставило величезні кристали під загрозу руйнування під власною вагою. Лише у 2015 році видобуток зупинили, дозволивши воді знову поступово заповнювати печеру, аби відновити процес росту цього унікального дива природи.

