Чи можливий перелам у війні найближчим часом: офіцер ЗСУ відверто відповів

Українські військові вже використовують переваги на окремих ділянках фронту, і невдовзі очікуються позитивні новини з одного з напрямків. Водночас для кардинального переламу в стані війни Силам оборони наразі бракує резервів та переваги в особовому складі.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

Три фактори, які потрібні для переваги над РФ у війні

Він наголосив, що за законами воєнної науки для успішного наступу необхідні три складники: удари по тиловій логістиці ворога, накопичення переваги в людях і наявність підготовлених резервів. Ткачук зауважив, що першу умову Україна намагається виконувати, зокрема завдяки нарощуванню можливостей безпілотників.

«Чи зможемо ми використати певні переваги на лінії бойового зіткнення? Я вам скажу більше, ми вже їх використовуємо, і зовсім скоро будуть хороші новини з одного з відтинків і напрямків на фронті», — повідомив офіцер.

Водночас Ткачук констатував, що з накопиченням особового складу наразі є проблеми, а третій обов’язковий складник — резерви — на сьогодні взагалі відсутній. Ситуацію, за його словами, може змінити нова реформа щодо контрактів від Міноборони та Офісу президента.

Оцінити можливість кардинальних змін на фронті експерт порадив не раніше, ніж наприкінці червня або в липні.

«Запам’ятаємо кінець червня, зафіксуємо, що можемо побачити певні успіхи щодо наших middle страйків, які логістику вибивають російську і побачимо, на що спроможні нові контракти від Міністерства оборони», — підкреслив політолог.

На його думку, максимальним системним результатом, якого наразі можна досягти, є спроба схилити РФ до енергетичного перемир’я перед зимою завдяки ударам по її критичних об’єктах. Офіцер додав, що можливості долітати до Москви у Сил оборони є, проте остаточне рішення щодо реалізації цього сценарію залишається за вищим військовим керівництвом країни.

