ЗСУ відбили у ворога території у трьох областях України — DeepState (мапа)

Сили оборони закріплюються на нових позиціях та проводять зачистки.

Українські військові на бронетехніці / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України досягли успіху на Олександрівському відтинку фронту. Захисники звільнили понад 46 кв. км території і проводять зачистку від російських окупантів.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Українські захисники деокупували частину територій у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

«Підтверджуємо інформацію ГШ ЗСУ про успіхи Сил Оборони України на Олександрівському відтинку», — вказано в заяві аналітиків.

Так, українські Сили оборони звільнили території поблизу Новоселівки та продовжують зачистку від російських військ у районах Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського і Зеленого Гаю.

У результаті противник втратив щонайменше 46 кв. км території.

Мапа бойових дій / © Deepstatemap

Війна в Україні — яка ситуація на фронті зараз

На Великобурлуцькому напрямку російські війська відступають від початку весняної кампанії, а загальна результативність їхнього наступу суттєво знижується через зменшення кількості засобів ураження. Попри спроби ворожого тиску на Лиманському та Куп’янському напрямках, українські сили успішно контратакують і відкидають противника, тому поточна ситуація на фронті дедалі частіше грає в обидва боки.

Росіяни значно активізували штурми на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, збільшивши кількість щоденних атак з трьох-чотирьох до дев’яти. Ворог перекидає додаткові резерви, зокрема штурмовий десантний батальйон, і намагається засилати диверсійні групи. Через перегрупування окупантів ситуація на Оріхівському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках залишається напруженою.

РФ також розпочала формувальні операції для наступу на Донеччині, метою якого є повне захоплення області влітку. За словами військового експерта Романа Світана, окупанти вже напівохопили Костянтинівку, просуваючись у межах міста під постійними авіаударами. У разі втрати Костянтинівки під загрозою опиниться Дружківка.

