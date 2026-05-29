Росія тисне на Білорусь для масштабного вторгнення в Україну: у ДПСУ попередили про загрозу
Попри відсутність ударних угруповань на кордоні, Москва посилила тиск на Мінськ для залучення білоруських військ до війни, що підвищує ризики нових провокацій або повторного вторгнення.
Росія посилили тиск на Мінськ, намагаючись змусити Білорусь до прямої та масштабнішої участі у війні проти України. Як попередив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наразі залишається ризик ворожих провокацій, а також не можна повністю виключати ймовірність прямого вторгнення білоруських сил у майбутньому.
Про це пише Радіо Свобода.
Як пояснив Демченко, ще з 2022 року Білорусь по напрямку кордону з Україною тримає невелику кількість своїх підрозділів, які періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.
«Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України», — заявив речник ДПС.
Демченкоприпустив, що «в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону». Також «не можна виключати і вторгнення».
Разом із тим, наголосив речник Держприкордонслужби, ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.
Раніше військовий експерт Кирило Сазонов заявив про те, що Росія може тиснути на Олександра Лукашенка, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Але, за словами Сазонова, такий сценарій несе серйозні ризики для самого Мінська.