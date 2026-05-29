Росія тисне на Білорусь для масштабного вторгнення в Україну: у ДПСУ попередили про загрозу

Білоруська армія

Росія посилили тиск на Мінськ, намагаючись змусити Білорусь до прямої та масштабнішої участі у війні проти України. Як попередив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наразі залишається ризик ворожих провокацій, а також не можна повністю виключати ймовірність прямого вторгнення білоруських сил у майбутньому.

Про це пише Радіо Свобода.

Як пояснив Демченко, ще з 2022 року Білорусь по напрямку кордону з Україною тримає невелику кількість своїх підрозділів, які періодично ротуються, але їхня кількість не збільшується.

«Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України», — заявив речник ДПС.

Демченкоприпустив, що «в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону». Також «не можна виключати і вторгнення».

Разом із тим, наголосив речник Держприкордонслужби, ударних угруповань Росія не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь.

Раніше військовий експерт Кирило Сазонов заявив про те, що Росія може тиснути на Олександра Лукашенка, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Але, за словами Сазонова, такий сценарій несе серйозні ризики для самого Мінська.

