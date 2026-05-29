Останній дзвоник 2026 в укриттях: як школи Сумщини, Запоріжжя та Харкова таємно прощались зі школою (фото, відео)

Останній дзвоник у Харкові / © ТСН

Реклама

Цьогорічний jстанній дзвоник в Україні знову пролунав в укриттях. Попри ранкові обстріли, тривалі блекаути протягом усього навчального року та щоденну загрозу, свята у прифронтових областях все одно відбулися. Шкільні сховища перетворилися на квест-кімнати, а випускні вальси лунали глибоко під землею та на станціях метрополітену.

Як українські школи у Сумах, Запоріжжі та Харкові адаптувалися до військових загроз і влаштували дітям свято всупереч ворогу — у репортажі кореспондентів ТСН.

Сумщина: випускний як таємна спецоперація

Цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах можна сміливо порівняти із таємною спецоперацією, в якій були задіяні і вчителі, і батьки. Святкувати закінчення навчального року в місті почали ще з вівторка. Дату та час завершення навчання кожна школа визначала індивідуально і тримала це в найсуворішому секреті, аби не привертати увагу окупантів та не наражати дітей на небезпеку.

Реклама

Дзвоники лунали у різний час і в різні дні — по черзі для різних паралелей та класів. У деяких закладах освіти взагалі відмовилися від традиційних урочистих лінійок на подвір'ях, замінивши їх затишними уроками на природі. Для багатьох учнів урочистості відбулися дистанційно — з екранів комп’ютерів у зумі. Проте, попри усе, у Сумах для школярів вдалося створити справжню святкову атмосферу.

Загалом на Сумщині jстанній дзвоник провели для майже 80 тисяч школярів — це на 4 тисячі менше, ніж торік. З початку повномасштабного вторгнення в області російськими обстрілами пошкоджено 150 шкіл, з яких два десятки зруйновані ущент. Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити дітей повноцінної освіти, втім, сумські школи продовжують працювати.

Цей навчальний рік став одним із найскладніших за весь час великої війни. Через тривалі обмеження в електромережах освітянам довелося суттєво подовжувати зимові канікули, а щоденний та щонічний гул ворожих безпілотників над головами аж ніяк не налаштовував на уроки. Втім, учні та вчителі гідно витримали цей марафон, і школам навіть не довелося подовжувати навчальний рік на літо, аби надолужити втрачений матеріал.

Запоріжжя: шкільний квест під землею після ранкових атак

У Запоріжжі замість звичної офіційної лінійки для випускників підготували 6 захопливих станцій — і кожна вела одинадцятикласників до справжніх пригод. У день останнього дзвоника для підлітків влаштували тематичний святковий квест, де на кожній локації на них чекали загадки, випробування та приємні подарунки.

Реклама

Свято традиційно проходило в укритті через постійну безпекову загрозу в прифронтовому місті. Проте навіть під землею панували шалені емоції та піднесений настрій. Вже другий рік поспіль Останній дзвоник у запорізькій гімназії №94 відзначають під землею, де діти стабільно навчалися весь рік.

Вікторія Яковлєва, директорка гімназії №94 міста Запоріжжя: «Ми навчаємось в укритті у змішаному форматі із січня 25 року. До цього ми навчались, на жаль, дистанційно з 22 року. І всі наші свята проходили дистанційно».

Батьки зізнаються, що живі зустрічі у безпечних підземних класах кардинально змінили ставлення дітей до навчання. Вони нарешті відчули радість спілкування з однолітками.

Тетяна Верес, мама учня запорізької гімназії: «Дітям тут дуже подобається, вони із задоволенням ходять до школи і навіть коли вони хворіють».

Реклама

Навіть ранковий черговий обстріл міста не став завадою для проведення заходу. Адміністрація закладу впевнена: у малечі попри все має залишатися справжнє дитинство.

Цього року 96 шкіл Запоріжжя завдяки облаштованим сховищам та збудованим новим підземним школам змогли працювати у змішаному форматі. Сьогодні свято там організували для майже 50 тисяч дітей.

Харків: випускний вальс під люмінесцентними лампами

Для Незламного Харкова це вже п’ятий поспіль останній дзвоник, який звучить не на шкільних подвір’ях, а під землею — в укриттях та на спеціально облаштованих станціях метрополітену. Тут немає звичної травневої літньої спеки, а замість яскравого сонця — люмінесцентні лампи на залізобетонній стелі. Але підліткам, здається, абсолютно байдуже на сірі бетонні стіни навколо. Вони просто щиро радіють, що вперше за довгі місяці виснажливого онлайн-навчання можуть обійняти своїх однокласників наживо, а не через холодні екрани моніторів.

Випускники харківського ліцею №28 зустрічаються офлайн вперше за багато років. Починаючи з 2022 року, вони бачили обличчя одне одного лише у вікнах зуму. Аби бути поруч із класом у цей важливий день, випускниця Маргарита Табицька подолала сотні кілометрів, повертаючись до рідного міста: «Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на цьому святі, щоб увійти у доросле життя».

Реклама

Одинадцятикласник Дмитро Завʼялов додає з легкою посмішкою: «Трохи сумно, але все ще попереду».

А далі під землею закружляв зворушливий випускний вальс.

Очне навчання у Харкові сьогодні — це справжня розкіш. Більше половини з 94 тисяч місцевих учнів фізично перебувають у місті. Тому заклади освіти вимушені постійно балансувати між офлайном та онлайном, виходячи виключно з місткості та технічних можливостей наявних укриттів.

Ольга Ляпунова, директорка 28-го харківського ліцею: «Один з класів навчався цілий рік в підземній школі, а ці діти навчались онлайн... Ми, харківʼяни, такі, нам не важливо — офлайн, онлайн. Ми міцні, дружні і ми завжди разом».

Реклама

Втім, мегаполіс не зупиняється і продовжує активно будувати нові безпечні підземні школи та капітальні захисні споруди, адже попит на безпечну очну освіту серед батьків є колосальним.

Ольга Деменко, начальниця Департаменту освіти Харківської міської ради: «Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за ним... Дві школи розпочато, одна завершується. І плануємо підключити ще одну станцію метро».

Цього року з харківських шкіл офіційно випускається вісім тисяч одинадцятикласників. Наприкінці підземного свята випускники традиційно випускають яскраві повітряні кульки в небо — як символ надії та віри у мирне майбутнє України. Життя триває, і вже цієї осені на харківські школи чекають нові учні — заяви на навчання подали вже майже п’ять тисяч майбутніх першокласників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАВРОЦЬКИЙ ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО?! Постраждалі через ПРИЛІТ у Румунії! | ТСН 15:00 29 травня

Реклама

Новини партнерів