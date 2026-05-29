Україна отримає винищувачі Gripen з ракетами Meteor: як це допоможе боротися з російськими КАБами

Винищувачі Gripen з ракетами Meteor / © Міністерство оборони

Україна очікує отримати першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen протягом найближчих 10 місяців разом із далекобійними ракетами класу «повітря–повітря» Meteor. У відомстві наголошують, що це суттєво посилить можливості Повітряних сил у протидії російській авіації, зокрема літакам, які застосовують керовані авіабомби (КАБ).

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Йдеться про реалізацію домовленостей щодо передачі Україні як нових, так і вживаних винищувачів. За ініціативою президента Володимира Зеленського Україна планує закупити до 20 багатоцільових винищувачів четвертого покоління JAS 39 Gripen модифікації E. Додатково 16 літаків версій C/D мають бути передані у форматі військової допомоги.

Особливістю першого етапу постачання є те, що літаки надійдуть одночасно з ракетами Meteor, які значно розширюють дальність ураження повітряних цілей.

Протидія російським КАБам

У Міноборони підкреслюють, що однією з ключових загроз для українських військ залишаються керовані авіаційні бомби, які російська тактична авіація — передусім Су-34 та Су-35 — скидає, перебуваючи поза зоною ураження українських систем ППО.

Поява Gripen із ракетами Meteor, за оцінками оборонного відомства, дозволить створити додатковий тиск на російську авіацію та змусити її діяти на більшій відстані від лінії фронту, що зменшить інтенсивність застосування КАБів.

Можливості ракет Meteor

Ракета Meteor, виробництва європейського оборонного концерну MBDA, належить до класу далекобійних ракет «повітря–повітря». Вона здатна уражати цілі на відстані понад 100 км, а максимальна дальність може сягати близько 200 км.

Ракета розвиває швидкість до приблизно 4,6 тис. км/год і оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном, що дозволяє зберігати високу швидкість протягом усього польоту.

У поєднанні з платформою Gripen ракети Meteor, як зазначають у Міноборони, можуть суттєво ускладнити роботу російської авіації поблизу лінії фронту. Зокрема, це створює потенціал для витіснення носіїв КАБів на більшу відстань і зниження їхньої ефективності під час ударів по українських позиціях і населених пунктах.

