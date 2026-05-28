Гроші
262
Курс валют на 29 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти — долар, євро і злотий втратили у ціні.

Курс валют на п’ятницю, 29 травня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 29 травня. Долар втратив 3 коп. Євро зменшився на 11 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,26 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,43 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,14 (-2 коп.)

Нагадаємо, декому з українців від 1 червня 2026-го виплати можуть припинити. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що це стосується дітей із числа ВПО та непрацездатних переселенців.

