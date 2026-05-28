Вихід на пенсію 2027-го: що зміниться для жінок і через яку помилку можна втратити роки стажу

Жінкам в Україні, які планують йти на пенсію 2027-го, варто врахувати один нюанс. Вік виходу тепер безпосередньо залежить від накопиченого стажу, до якого враховують не тільки роки офіційної роботи.

У скільки виходять на пенсію в Україні жінки і чому дехто ризикує пізніше, розповіла юристка Альона Чмона у коментарі «УНІАН».

За її словами, за віком жінки можуть вийти на пенсію у 60 років. Втім, для цього необхідно мати не менше ніж 34 роки стажу. Якщо стажу менше, то потрібно буде дочекатися настання 63-річного або 65-річного віку.

Таблиця виходу на пенсію в Україні для жінок 2027-го:

34 роки стажу і більше — можна вийти на пенсію в 60 років;

від 24 до 33 років стажу — на пенсію можна вийти в 63 роки;

15-23 роки стажу — на пенсію в 65 років.

Який стаж враховують для виходу на пенсію

Юристка наголошує: для виходу на пенсію жінці до стажу повинні враховуватися також періоди декретної відпустки, робота на пів ставки, догляд за батьками або родичами з інвалідністю, робота як ФОП.

Декретна відпустка

Якщо жінка працювала і пішла у декретну відпустку, то цей період їй зараховується до стажу. Крім того, декрет можна зарахувати до стажу, якщо жінка ніде не працювала. Втім, є у цьому випадку є нюанс, наголосила експертка.

Якщо жінка не працювала і перебувала у декреті до 2004-го, щоб декрет був зарахований до стажу, до Пенсійного фонду потрібно буде надати лише свідоцтво про народження дитини.

Якщо йдеться про період після 2004-го, до свідоцтва про народження дитини необхідно надати ще й підтвердження того, що жінка отримувала допомогу на дитину від держави. Адже з цих виплат йдуть відрахування до ПФУ.

Робота на пів ставки

У цьому випадку все залежить від того, як були оформлені трудові відносини, і чи сплачувалися за людину внески до ПФУ. Якщо у людини є основна робота, на якій за неї сплачуються пенсійні внески, і вона працює за сумісництвом, то стаж нараховується за загальним правилом — рік за рік. Подвійного нарахування стажу не буде.

Догляд за батьками або родичами з інвалідністю

Для зарахування такого стажу необхідно надати докази того, що близькі родичі дійсно мають інвалідність і оформлений постійний догляд. Особи, які доглядають, стають на облік і отримують виплати від держави, з яких здійснюються відрахування до ПФУ.

Стаж, отриманий за роботу ФОП

Щоб такий стаж був врахований, необхідні докази реєстрації фізичної особи-підприємця, сплати внесків до ПФУ, надання свідоцтва про те, що він був на єдиному податку:

«У законодавстві є норма, що стаж ФОП зараховується навіть під час сплати мінімального розміру внесків. Але Пенсійний фонд може рахувати за таким принципом: якщо внески сплачені в меншому розмірі, то вони й зараховують менший стаж. Хоча в законодавстві прописано інакше. Тобто, ПФУ повинен зараховувати рік роботи ФОП за рік стажу, а не менше», — пояснила Альона Чмона.

Стажу не вистачає

Юристка каже, що іноді трапляються ситуації, коли необхідного стажу для виходу на пенсію не вистачає. Наприклад, Пенсійний фонд може вказати, що в трудовій книжці є якісь недоліки, немає дати наказу про звільнення чи номера наказу, може бути не такий колір ручки тощо. Тоді певні роки стажу можуть не зарахувати.

«У моїй практиці був випадок, коли в дипломі людини не вистачало підпису секретаря, і через це навчання не зарахували до стажу (навчання до 2004 року, згідно із законодавством, має входити до стажу)», — каже експертка.



Щоб не втратити стаж і вийти на пенсію у 60-63 роки в 2027 році юристка радить заздалегідь перевірити свої документи, які можуть підтвердити наявність стажу. Зокрема, диплом про освіту, трудову книжку. Якщо виникне необхідність, то варто звернутися до певних підприємств або установ, навчальних закладів за довідками, які підтвердять стаж.

Що стосується стажу до 2004 року, то крім звернення до підприємств та установ, можна звертатися до архівів і отримувати довідки, що підтверджують трудові відносини. Крім того, можна збирати показання свідків і звертатися до суду.

Пенсія в Україні — що відомо

За українським законодавством, для виходу на пенсію 2026-го українцям знадобиться від 15 до 33 років стажу — залежно від віку. Так, громадяни можуть піти на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Зауважимо, що робота за кордоном може допомогти отримати право на пенсію. Наприклад, якщо бракує пенсійного стажу в Україні. Однак він не завжди впливає на розмір пенсії. Ця можливість передбачена законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Окрім того, українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його «докупити». Існують прості та законні механізми добровільних внесків, які дозволяють сформувати майбутні виплати без офіційного працевлаштування.

