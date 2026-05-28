У Туапсе — новий "вулкан": ЗСУ вгатили по ключовому НПЗ, а Storm Shadow накрили жирні цілі

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 27 травня було уражено нафтопереробний завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

«Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа (Воронезька область), Таганрога (Ростовська область) та Севастополя (ТОТ АР Крим)» — йдеться у повідомленні.

Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Також Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області. Уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Під ударом РЛС «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабна машина зі складу комплексу «Бук-М2» окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Нагадаємо, роботу стратегічного НПЗ «Сизранський» повністю зупинено після українських ударів.

Ми раніше інформували, що у РФ від червня готують масштабні обмеження для цивільної авіації над Центральною Росією через загрозу безпілотників.

Росія може запровадити обмеження на експорт дизельного та авіаційного пального через скорочення внутрішнього виробництва, яке пов’язують із регулярними ударами по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Bloomberg, російським компаніям уже рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки. За даними джерел, питання повної заборони експорту дизельного та авіаційного пального перебуває на фінальному етапі, однак точна дата можливого запровадження обмежень поки не визначена.

