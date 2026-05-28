ВР ратифікувала угоду з ЄС про кредит на 90 млрд євро
За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.
Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
Ухвалений документ дозволить Україні у 2026–2027 роках залучити від Європейського Союзу до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.
