ВР ратифікувала угоду з ЄС про кредит на 90 млрд євро

За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.

Верховна Рада

Верховна Рада / © Associated Press

Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Ухвалений документ дозволить Україні у 2026–2027 роках залучити від Європейського Союзу до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

