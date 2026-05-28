Якщо перець сидить на місці й не хоче рости: підживіть кущі цим домашнім добривом просто зараз

Чим підживити перець влітку / © pixabay.com

Реклама

Багато городників стикаються з проблемою, коли перець після садіння довго сидить на місці: кущі не ростуть, листя стає блідим, а зав’язь майже не з’являється. Причиною часто є нестача поживних речовин або слабка коренева система. Проте досвідчені дачники знають просте домашнє підживлення, яке допомагає буквально оживити рослини. Після такого добрива перець починає активно рости, зміцнюється та швидше формує плоди.

Чому перець погано росте

Перець вважається досить вибагливою культурою. Найчастіше ріст сповільнюється через:

холодний ґрунт;

нестачу калію та азоту;

слабке коріння;

різкі перепади температури;

нестачу вологи.

Особливо часто проблема виникає після садіння у відкритий ґрунт.

Реклама

Які найкращі добрива для перцю

Домашнє добриво з дріжджів. Одним із найефективніших народних засобів вважається дріжджове підживлення. Для приготування знадобиться 10 грамів сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру, 10 літрів теплої води. Суміш потрібно добре перемішати та залишити настоюватися приблизно на 2 години. Після цього розчином поливають перець під корінь. Дріжджі активізують корисні мікроорганізми у ґрунті та стимулюють розвиток кореневої системи. Після такого підживлення перець швидше росте, листя стає насичено-зеленим, кущі легше переносять стрес, активніше утворюються зав’язі. Особливо добре цей метод працює на початку літа.

Настій деревного попелу. Якщо перець слабкий та тонкий, городники радять використати деревний попіл. Для цього треба взяти склянку попелу, залити 10 літрами води, настояти добу. Такий розчин містить багато калію та кальцію, які дуже потрібні перцю для зростання та майбутнього плодоношення.

Як правильно підживлювати перець. Фахівці радять вносити добрива лише у вологий ґрунт, не підживлювати рослини у сильну спеку, не перевищувати дозування, чергувати органічні та мінеральні підживлення. Також важливо регулярно розпушувати землю біля кущів, щоб коріння отримувало достатньо кисню.

Новини партнерів