Щоб котлети були пухкими й соковитими, не кладіть це у фарш: навіть кухарі роблять таку помилку
Під час приготування фаршу на котлети потрібно дотримуватися балансу інгредієнтів і додавати вологі компоненти, які допомагають зберегти м’яку текстуру після приготування.
Котлети — одна з найпопулярніших домашніх страв, але навіть у досвідчених господинь вони інколи виходять сухими та занадто щільними. Часто причина полягає не у способі смаження, а в одному інгредієнті, який додають у фарш за звичкою. Кухарі зазначають: саме ця помилка найчастіше позбавляє котлети ніжності та соковитості.
Який продукт не варто додавати у фарш
Йдеться про сухий хліб або надмірну кількість панірувальних сухарів у фарші. Хоча цей інгредієнт часто використовують для зв’язування маси, у великій кількості він:
забирає вологу з фаршу;
робить котлети щільними та гумовими;
погіршує ніжну текстуру м’яса;
зменшує соковитість після смаження.
Навіть досвідчені кухарі іноді додають його забагато, через що котлети втрачають соковитість і пухкість.
Як приготувати ідеальні котлети, щоб були пухкими та соковитими
Щоб отримати ідеальну текстуру, важливо дотримуватися кількох простих правил:
використовувати розмочений хліб у невеликій кількості, а не сухий;
додавати трохи холодної води або кефіру для соковитості;
добре, але не надто довго вимішувати фарш.
Також важливо не пересушувати котлети під час смаження — середній вогонь допомагає зберегти соковитість всередині.