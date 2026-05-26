Щоб котлети були пухкими й соковитими, не кладіть це у фарш: навіть кухарі роблять таку помилку

Як правильно готувати фарш на котлети / © www.freepik.com/free-photo

Котлети — одна з найпопулярніших домашніх страв, але навіть у досвідчених господинь вони інколи виходять сухими та занадто щільними. Часто причина полягає не у способі смаження, а в одному інгредієнті, який додають у фарш за звичкою. Кухарі зазначають: саме ця помилка найчастіше позбавляє котлети ніжності та соковитості.

Який продукт не варто додавати у фарш

Йдеться про сухий хліб або надмірну кількість панірувальних сухарів у фарші. Хоча цей інгредієнт часто використовують для зв’язування маси, у великій кількості він:

забирає вологу з фаршу;

робить котлети щільними та гумовими;

погіршує ніжну текстуру м’яса;

зменшує соковитість після смаження.

Навіть досвідчені кухарі іноді додають його забагато, через що котлети втрачають соковитість і пухкість.

Як приготувати ідеальні котлети, щоб були пухкими та соковитими

Щоб отримати ідеальну текстуру, важливо дотримуватися кількох простих правил:

використовувати розмочений хліб у невеликій кількості, а не сухий;

додавати трохи холодної води або кефіру для соковитості;

добре, але не надто довго вимішувати фарш.

Також важливо не пересушувати котлети під час смаження — середній вогонь допомагає зберегти соковитість всередині.

