Іноземним чиновникам показали Чорнобильську зону, яку атакує РФ: що вони розповіли (відео)

Чорнобильська зона / © ТСН

Відновлення України та стійкість критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак обговорюватимуть у Києві лідери європейських та українських міст і регіонів. До столиці прибули численні іноземні делегації, щоб допомогти регіонам України подолати дефіцит енергії, блекаути та підвищити автономність інфраструктури в умовах війни. Напередодні іноземні гості відвідали Київщину, зокрема й Чорнобильську зону, оскільки Росія продовжує тероризувати весь світ ядерною катастрофою, атакуючи цивільні атомні станції.

Залатана діра від «Шахеда» та реальні загрози

На оглядовому майданчику Чорнобильської АЕС іноземні делегати першочергово фотографують пошкоджений новий безпечний конфайнмент. Дірку, яка утворилася внаслідок безпосереднього удару російського дрона-камікадзе «Шахед», українські фахівці вже залатали.

Проте повністю безпечною цю гігантську захисну арку наразі назвати важко. Вигорілий від вибуху ущільнювач під дахом більше не захищає надійним чином від витоку радіації. До того ж постійно додаються серйозні загрози від нових комбінованих повітряних атак і ймовірного повторного наступу окупантів з боку Білорусі. Втім, іноземні гості приїхали сюди не як звичайні туристи. Це мери європейських міст і керівники потужних регіонів, і масований ракетний обстріл, який російські терористи влаштували в ніч проти неділі, не змінив їхні плани відвідати Україну.

Фабріс Лоєр, мер міста Лор’ян (Франція): «Під час Другої світової війни 80 відсотків нашого міста було зруйновано. І ми розуміємо та маємо зв’язок з українськими містами, які зараз руйнує ворог. Тому ми приїхали до України, щоб показати, що французи — ваші друзі, і ми на вашому боці в цій війні».

Мона Нойбаур, міністерка економіки регіону Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина): «Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення. І цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною, і, крім гуманітарних місій, допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання і технології, щоб відновити стабільність української енергомережі».

Прип’ять як застереження: партнерство, що змінює суть

Як саме колишня радянська недбалість і закрита тоталітарна система здатні руйнувати цілі квітучі міста, європейцям наочно демонструють на прикладі Прип’яті. Місто енергетиків уже сорок років стоїть повністю спорожнілим та забутим лише за кілька кілометрів від атомної станції.

Сьогодні вже сучасна російська зухвалість вщент знищує міста й села вздовж усієї лінії зіткнення. І таких закинутих містечок-привидів в Україні через дії агресора може стати набагато більше, якщо вчасно не допомогти децентралізованій логістиці, наголошують українські волонтери.

Ольга Голубєва, регіональна координаторка проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади»: «Ми можемо дивитися багато картинок, фотографій та фільмів, але коли людина приїжджає і бачить це, впитує, дивиться — вона вже буде по-іншому ставитися. У нашому проєкті, коли партнери приїжджають, вони змінюють суть партнерства: роблять більше проєктів, більше відновлень».

До Чорнобильської зони разом із європейцями завітала й лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, в часи, коли Росія веде загарбницьку війну проти України та використовує ядерний шантаж як інструмент постійного тиску на цивілізований світ, пам’ять про Чорнобильську катастрофу вкотре нагадує людству, наскільки смертоносними й небезпечними можуть бути державна брехня, тотальне мовчання та байдужість до долі людей.

