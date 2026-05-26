В Україні є спеціальна надбавка до пенсії: хто має право на додаткові виплати

Гроші. / © Національний банк України

В Україні пенсіонери, самостійно доглядають за дітьми чи онуками до 18 років, можуть отримати надбавку до пенсії на кожну дитину.

Яку додаткову суму до пенсії можуть отримувати деякі українці

Одна з місцевих влад нагадала, що, відповідно до чинного законодавства, пенсіонери, які не працюють і утримують дітей до 18 років, мають право на додаткові гроші. Їх нараховують надбавку у розмірі 150 грн додатково до пенсій за віком, по інвалідності та за вислугу років.

Важлива умова — на дитину не повинні виплачуватися інші соціальні виплати чи пенсія від держави.

Для оформлення доплати потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду та написати заяву. Разом із нею необхідно подати:

паспорт,

ідентифікаційний код, трудову книжку,

свідоцтво про народження дитини,

довідку уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

Після перевірки документів Пенсійний фонд вирішує, чи призначати надбавку.

Важливим є те, що доплату виплачують лише до досягнення дитиною 18 років і тільки за умови, що пенсіонер офіційно не працює. Якщо людина працевлаштовується або відкриває ФОП, то виплату відразу скасовують.

Окрім того, пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд про зміну свого статусу. Якщо цього не зробити, а гроші продовжать надходити, надміру виплачені кошти можуть вимагати повернути.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери мають повне право на різноманітні додаткові виплати, бонуси й надбавки до свого основного забезпечення. Проте не всі види доплат нараховуються державними органами в автоматичному режимі. Через банальну відсутність офіційної заяви або неповний пакет наданих документів громадяни щомісяця втрачають сотні гривень.

