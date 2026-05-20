Чому українські пенсіонери недоотримують гроші: які надбавки потрібно оформляти самостійно

Надбавки до пенсії

Значна частина українських пенсіонерів за законодавством має повне право на різноманітні додаткові виплати, бонуси й надбавки до свого основного забезпечення. Проте проблема полягає в тому, що далеко не всі види доплат нараховуються державними органами в автоматичному режимі. Через це багато літніх людей роками одержують значно менші суми, навіть не здогадуючись про наявність законних підстав для збільшення бюджету.

Яким категоріям пенсіонерів потрібно особисто звернутися до ПФУ по надбавки

Адвокат Дмитро Корсун зазначає, що через банальну відсутність офіційної заяви або неповний пакет наданих документів громадяни щомісяця втрачають сотні гривень.

Правозахисник виділяє п’ять категорій пенсіонерів, яким варто виявити ініціативу:

Громадяни віком від 65 років із низьким рівнем забезпечення.

Пенсіонери, які накопичили значний понаднормовий страховий стаж.

Особи, які мають офіційний статус учасника бойових дій (УБД).

Громадяни з особливими або визначними заслугами перед державою.

Самотні літні люди, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду.

Чому виникають проблеми з нарахуваннями для осіб віком 65+

Для українців, які перетнули 65-річний рубіж, на законодавчому рівні встановлено гарантований мінімальний розмір щомісячного забезпечення. Ця державна соціальна норма діє за умови наявності повного профільного страхового стажу, якщо реальна пенсія людини наразі не дотягує до позначки 3 758 гривень.

У таких випадках держава зобов’язана автоматично підтягувати виплату до зазначеного мінімуму. Проте на практиці, як застерігає Дмитро Корсун, значна кількість літніх людей взагалі не контролює стан своєї пенсійної справи, через що вони продовжують отримувати занижені суми, хоча мають законне право на перерахунок і доплату.

Автоматичні вікові надбавки після 70 років

Єдина категорія виплат, яка дійсно не потребує відвідування державних установ — це щомісячні компенсаційні вікові доплати. Пенсійний фонд самостійно розраховує та додає ці кошти до основної суми, орієнтуючись на дані паспорта:

у разі досягнення 70 років — додаються 300 гривень;

після виповнення 75 років — сума зростає до 456 гривень;

після 80 років — щомісячна доплата становить 570 гривень.

Механізм нарахування грошей за понаднормовий стаж

Поточного 2026 року критерії для визначення базового стажу залишаються чіткими — жінкам необхідно офіційно відпрацювати 30 років, а чоловікам — 35 років. Усі відпрацьовані роки понад ці показники вважаються надстажем.

Якщо громадянин після виконання цієї норми та виходу на пенсію вирішує продовжувати свою трудову діяльність, держава має нараховувати йому додатковий бонус за кожен відпрацьований рік. Максимальний розмір такої надбавки наразі становить до 25,95 гривень за один понаднормовий рік роботи.

Спеціальні доплати за особливі заслуги перед Україною

Окремі категорії громадян мають повне право на суттєве фінансове підвищення завдяки своїм особливим досягненням. До цього переліку належать Герої України, почесні донори, жінки з почесним званням «Мати-героїня», видатні спортсмени та інші особи, які мають державні відзнаки.

Дмитро Корсун підкреслює, що саме ці гроші пенсіонери втрачають найчастіше. Держава не призначає такі специфічні надбавки автоматично. Щоб отримати фінансове підвищення, громадянинові необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, написати відповідну заяву та надати офіційні посвідчення чи документи, які документально підтверджують право на преференції.

Фінансова допомога для самотніх людей старше 80 років

Українці, які досягли 80-річного віку та за станом здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги, мають законне право на щомісячне оформлення додаткової грошової виплати, яка становить приблизно 1 038 гривень.

Для успішного призначення цієї допомоги діють дві суворі умови — пенсіонер має проживати абсолютно самостійно і повинен надати офіційне медичне підтвердження про необхідність регулярного догляду. Юрист зазначає, що через надміру заплутані бюрократичні процедури, брак актуальної інформації чи відсутність потрібних довідок літні люди дуже часто взагалі відмовляються від оформлення цих грошей.

Особливі пенсійні гарантії для учасників бойових дій (УБД)

Для громадян із чинним статусом учасника бойових дій в Україні передбачено окремий пакет вагомих соціальних і пенсійних гарантій. Законодавство чітко регулює такі фінансові норми:

мінімальний розмір пенсійної виплати для УБД не може бути меншим за 5 528 гривень;

гарантована обов’язкова щомісячна фіксована надбавка становить 648,75 гривень;

передбачено додаткові грошові бонуси за наявність державних нагород або встановлену інвалідність, яка пов’язана з виконанням службових обов’язків.

Проте наявність самого посвідчення УБД не гарантує, що ПФУ вже врахував абсолютно всі ці коефіцієнти під час калькуляції виплати. Фахівці наполегливо рекомендують військовим пенсіонерам особисто перевіряти свої пенсійні справи та детально уточнювати у спеціалістів фонду, чи були внесені абсолютно всі необхідні відомості до електронної бази даних.

Дмитро Корсун наголошує, що головними факторами регулярного недоотримання грошей стають технічні помилки під час підрахунку страхового стажу, неврахований пільговий статус особи, подання неповного пакета документів або банальна відсутність офіційної заяви до територіальних органів Пенсійного фонду України.

