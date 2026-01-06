Соціальна пенсія в Україні 2026 року: хто має право, як зміняться виплати, хто залишиться без державної підтримки

Соціальна пенсія

У 2026 році в Україні соціальна пенсія залишається важливою формою державної підтримки для літніх громадян, які не набрали необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком. Через зміни вимог до страхового стажу та зростання прожиткового мінімуму питання соціальних виплат стає надзвичайно актуальним для значної частини населення.

Хто має право на соціальну пенсію

Соціальна пенсія в Україні призначається особам, які досягли встановленого пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу, щоб отримати звичайну пенсію за віком у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Згідно з чинними вимогами, щоб отримати пенсію за віком, громадянин повинен мати певну кількість років страхового стажу. У 2026 році ці вимоги максимально посилюються — щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу; у 63 роки — від 23 до 32 років; у 65 років — від 15 до 22 років. Якщо людина має менше ніж 15 років страхового стажу, то вона не може претендувати на пенсію за віком і має право лише на соціальні виплати.

Таким чином, соціальна пенсія виступає державною допомогою тим, хто не набрав страховий стаж, але досяг пенсійного віку та не може отримувати інші пенсійні виплати.

Як визначається розмір соціальної пенсії

В Україні розмір соціальної пенсії базується на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який є бюджетним показником, що щороку переглядається і закладається у державному бюджеті.

За оцінками експертів, соціальні виплати для осіб, які не мають страхового стажу, зростуть приблизно на 200–203 гривні, що безпосередньо пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Соціальна пенсія, за своєю суттю, обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців, але не може перевищувати сам прожитковий мінімум. Такий підхід застосовується для визначення саме соціальної допомоги літнім громадянам без страхового стажу.

Що змінюється 2026 року

У 2026 році соціальна пенсія зростає разом із загальними соціальними стандартами, закладеними у державному бюджеті України на поточний рік. Підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб автоматично підвищує соціальні виплати для тих, хто отримує соціальну пенсію.

У 2026 році соціальні пенсії для громадян, які не мають необхідного страхового стажу, зростуть. Як повідомила адвокатка Ольга Брус, розмір виплат буде збільшено з 2 361 до 2 564 гривень.

У яких випадках соціальна пенсія у 2026 році не призначається

Соціальна пенсія у 2026 році призначається не всім громадянам похилого віку, які не мають достатнього страхового стажу. Законодавство передбачає чіткі підстави для відмови в наданні цієї державної соціальної допомоги.

Соціальна пенсія не призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу за останні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Виплати також не надаються у разі, якщо особа отримує пенсію, іншу соціальну допомогу, працює або здійснює діяльність, пов’язану з отриманням доходу.

Окремою підставою для відмови є значні витрати сім’ї. Зокрема, соціальна пенсія не призначається, якщо хтось із членів сім’ї протягом року перед зверненням за допомогою здійснив купівлю або оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень.

Допомога може бути припинена або не призначена також у разі виявлення додаткових джерел доходу, які не були зазначені в декларації. Йдеться, зокрема, про доходи від оренди житла, неофіційної трудової діяльності, утримання худоби або птиці.

Крім того, соціальна пенсія не надається, якщо у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира або житловий будинок, за умови перевищення встановленої норми житлової площі, або якщо сім’я володіє більш ніж одним автомобілем.