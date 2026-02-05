Jerry Heil після скандалу з Кажанною виправдала лейбл і здивувала заявою: "Було вигідно"

Кажанна та Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

Українська співачка та фіналістка нацвідбору на «Євробачення-2026» Jerry Heil вперше детально висловилася про резонансний конфлікт навколо лейблу Nova Music та артистки Кажанни.

За словами Jerry Heil, ситуація вийшла з-під контролю не через реальні порушення, а через емоційну реакцію та активне втручання сторонніх осіб. Артистка переконана: конфлікт швидко підхопили ті, кому було вигідно створити інформаційний вибух. Вона звернула увагу на масову появу бот-акаунтів, які поширювали перекручені цитати та відверту неправду.

«Люди судять поверхнево. І Аня так емоційно зреагувала. Долучилося багато тих, кому було вигідно, щоб так сталося. Не беруся судити хто конкретно й навіщо. Але було багато бот-акаунтів, які використовували чужі фото, аватарки. Вже почали розносити те, що Аня не казала», — приголомшила зірка в інтерв’ю Раміні.

Кажанна й власники лейблу Nova Music — Jerry Heil, Тарас Себестянович / © instagram.com/kazhanna_

До того ж, Jerry Heil зізналася, що навколо неї та лейблу у той період почали ширитися ще більші абсурдні звинувачення — від нібито несплачених гонорарів відомим кліпмейкерам до обману дизайнерів. Артистка наголосила, що всі твердження не мали жодних підстав.

«Почали вірусити, що я щось не виплатила Таню Муіньо (українська кліпмейкерка — прим. ред.). А ми з нею нещодавно бачилися. Потім казали, що ми обманули дизайнерку прикрас, а це неправда. Коли ми запитали, чи є у неї питання, то вона сказала „немає, це обман“. Підключилися люди, які почали розносити неправду», — зауважила співачка.

Jerry Heil і Кажанна

Артистка говорить, що ще на початковому етапі конфлікту вона запевнила, що команда готова піти назустріч і відпустити Кажанну без будь-якого тиску. Jerry Heil підкреслила, що ні вона, ні лейбл не мали наміру утримувати виконавицю або обмежувати її творчість. Фіналістка нацвідбору також визнала, що за час співпраці команді вдалося дати потужний старт кар’єрі Кажанни.

«Ані я одразу сказала, що докладу всіх зусиль і ми її відпустимо з усім — її торгова марка та пісні з бек-каталогом. Я хотіла дійсно підтримати й вважаю, що ми це зробили. У нас не було намірів утримати Аню чи забрати авторські права. Вважаю, що ми побудували класний фундамент для артистки. У Ані вже на початку відбувалися співпраці з брендами — це вимагало дуже клопіткої роботи команди. У Ані відбувалися концерти. Ми пропрацювали два роки, а лишався рік», — розповіла Jerry Heil.

Jerry Heil різко відреагувала й на чутки про нібито усунення конкуренції напередодні нацвідбору. Вона назвала такі припущення абсурдними та образливими: «Це жахливо, фу. Я б ніколи так не вчинила. Люди, які знають мій шлях, то знають, що я на тке просто не здатна, навіть на таку думку».

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна і Джері Хейл — що відомо про скандал

Публічне протистояння між Кажанною та Jerry Heil розгорілося після появи іронічного відео, в якому перша обіграла мотиви конкурсної пісні Jerry Heil з релігійним підтекстом. Ролик спричинив шквал критики, а згодом — серію емоційних заяв у соцмережах, де Кажанна заговорила про тиск з боку лейблу Nova Music, яким володіє Jerry Heil, фінансові труднощі та бажання піти зі сцени.

У відповідь Nova Music спростував звинувачення, оприлюднив деталі контракту та оголосив про дострокове завершення співпраці, зазначивши, що проєкт не був прибутковим. Згодом обидві сторони врегулювали ситуацію в юридичній площині та у спільному дописі в Instagram офіційно заявили, що більше не причетні одне до одного.