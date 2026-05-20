Дитячі виплати в Україні нараховуватимуть по-новому: як зміниться система

В Україні відтепер діятиме єдиний спеціальний рахунок «Дія.Картка» для зарахування усіх видів «дитячих» державних виплат. Нововведення стосується коштів, які виділяються громадянам у межах державних програм «Пакунок малюка», «єЯсла», «Пакунок школяра», а також допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як отримати дитячі виплати через «Дію.Картка»

У Пенсійному фонді наголошують, що спосіб зарахування коштів залежатиме від форми подання документів отримувачем:

Подання заяви через портал Дія: гроші надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в одному з уповноважених банків.

Подання заяви у паперовій формі: гроші надходять або на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка», відкритий в уповноваженому банку, або на інший спеціальний рахунок, відкритий у будь-якому уповноваженому банку.

Громадянам, які відкрили рахунки із спеціальним режимом використання раніше, переоформлювати документи не потрібно — такі рахунки залишаються дійсними і працюватимуть надалі.

«Усі раніше відкриті рахунки із спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі — переоформлювати їх непотрібно. Якщо у людини відкрито кілька спеціальних рахунків, виплата надходитиме на той, який було відкрито останнім», — зауважили в ПФУ.

У ПФУ підкреслили, що відтепер для отримувачів допомоги «більше не існує жодних обмеженнь щодо строків використання нарахованих грошей».

Разом із цим Кабінет Міністрів України уніфікував спеціальні коди категорій діяльності суб’єктів господарювання (так звані спецкоди), за якими громадянам дозволено розраховуватися отриманими коштами державної допомоги.

