31-річна відома українська акторка виходить заміж за коханого-військового

Анастасія Пустовіт

Відома українська акторка Анастасія Пустовіт заручилась із коханим-військовим, з яким п’ять років перебуває в стосунках.

Радісну новину 31-річна артистка оголосила в Instagram-stories. Так, днями знаменитість побувала Каннському кінофестивалі. На «червоний хідник» Анастасія Пустовіт обрала чорну стриману сукню, а образ доповнила сумочкою та прозорими рукавичками. На безіменному пальці правої руки в акторки виднілась каблучка, яка нагадувала обручку. У сторіз знаменитість підтвердила, що дійсно перебуває в статусі нареченої.

«Відпустка і Канни відбулись. Як і новий статус», — поділилась артистка та показала обручку на безіменному пальці.

Анастасія Пустовіт тепер заручена / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

До речі, у Каннах Анастасія Пустовіт побувала з важливою місією. Артистка презентувала фільм «Весна», який розповідає про життя українців на окупованих територіях. Акторка на проєкті «ЖВЛ представляє» говорить, що стрічка дійсно тяжка. Картина спрямована на закордонних глядачів, аби ті побачили, як доводиться жити українцям. Артистка ділиться, що після перегляду фільму люди були шоковані та навіть плакали.

«Це дуже складне, темне, важке кіно саме для західного глядача. Воно справляє дійсно важке і темне враження. Люди виходили з зали шоковані, плакали. Я сподіваюся, вони розуміють, що це наша реальність», — прокоментувала артистка.

