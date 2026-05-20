Ворог атакував енергооб’єкт в одній із областей — 39 населених пунктів залишилися без світла

Без світла

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок удару було пошкоджено один з енергооб’єктів ДТЕК, через що без електропостачання залишилися десятки населених пунктів.

Про це повідомляють в ДТЕК.

За інформацією енергетиків, через обстріли знеструмлено 39 населених пунктів регіону.

Після отримання дозволу на проведення робіт аварійні бригади одразу розпочали відновлення мереж. Станом на зараз електропостачання вже вдалося повернути жителям 19 населених пунктів.

У ДТЕК запевнили, що ремонтні роботи тривають безперервно, а фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити світло для всіх споживачів області.

Ситуація з енергопостачанням в Україні — що відомо

Нагадаємо, раніше в Україні було знеструмлення після атаки РФ і негоди. Повідомлялося про те, що у низці областей та Києві окремі споживачі залишилися без світла. Також через негоду без електропостачання залишилися понад 50 населених пунктів на Полтавщині та Дніпропетровщині.

Йшлося і про те, що РФ вдарила по промисловому підприємству в одній із областей. Там є руйнування.

