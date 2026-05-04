У квітні ДТЕК повернув світло для 1,5 млн родин після ворожих атак

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Минулого місяця ворог продовжував атакувати мирні міста та села. Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 1,6 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 1,5 мільйонів домівок українців», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут за місяць енергетики повернули електроенергію майже 610 тисячам родин після ворожих атак.

Також на Донеччині, де продовжуються важкі бої та зберігається вкрай важка ситуація, енергетики відновили електропостачання для 476 тисяч родин. На Одещині протягом квітня електрику повернули 383,9 тисячам родин.

Не полишає ворог атакувати і Київщину, де минулого місяця фахівці змогли повернути світло у 3,6 тис осель місцевих жителів.

Енергетики ДТЕК працюють спільно з ЗСУ та ДСНС та приступають до робіт щойно отримують дозвіл від них.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 2,4 млн родин, що були без електрики через ворожі атаки.

