Стенлі Туччі показав, як із 5 інгредієнтів за 10 хв і з мінімум зусиль приготувати смачний бранч

Стенлі Туччі

Стенлі Туччі — актор, якого глядачі знають за ролями у фільмах на кшталт «Диявол носить Прада» та «Конклав», давно вийшов за межі кіноекрана. Сьогодні він впізнаваний кулінарний амбасадор італійської кухні. Туччі веде кулінарні шоу, досліджує регіональні смаки Італії та написав дві книги про їжу. І коли він розповідає про рецепти, інтернет уважно слухає, особливо якщо це страва з п’яти інгредієнтів, яка готується за лічені хвилини.

Фрітата

Інгредієнти

оливкова олія

яйця

сир Пармезан

часник

сіль

Приготування

Змастіть пательню для млинців або антипригарну сковороду оливковою олією. Збийте яйця з часником, тертим Пармезаном і дрібкою солі. Вилийте суміш на розігріту пательню. Дайте масі трохи «схопитися», а потім починайте обережно рухати її лопаткою. Коли страва підсмажиться знизу, переверніть її, пару хвилин доготуйте та ще раз злегка перемішайте. Перекладіть на тарілку та зверху натріть трохи часнику.

Туччі зазначає, що страву можна довести у духовці, але він любить «неідеальний» варіант, трохи м’який та навіть розсипчастий.

Фрітата чи омлет

Єдине, що викликало дискусію у коментарях — назва страви. Туччі назвав її фрітатою, але частина користувачів не погодилася з цим. Річ у тому, що фрітата зазвичай готується повільніше, часто доходить ц духовці та нагадує відкритий пиріг без тіста, а от омлет готується швидше, на плиті та подається м’яким.Тож ця версія з часником, пармезаном і яйцями стоїть десь посередині. Але, як показує практика, назва тут не головне.

Бранч у стилі Стенлі Туччі — це нагадування, що їжа не має бути складною у приготування, щоб бути смачною. Іноді достатньо п’яти інгредієнтів і трохи впевненості, щоб створити щось, що має ресторанний вигляд, але навіює домашній комфорт.

