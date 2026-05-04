У лаконічному вбранні та з хвилястим укладанням: принцеса Йорданії Раджва постала на новому портреті
Йорданський королівський палац поділився фото принцеси Раджви.
Нещодавно дружина спадкового принца Хусейна відсвяткувала 32-й день народження. На новому портретному знімку принцеса Раджва була зображена у двобортному блейзері з поясом від Gabriela Hearst, її довге волосся розпущене красивими хвилями, на обличчі легкий макіяж, а у вухах сережки-цвяшки від Stephen Webster Jewellery з білого золота.
Раджва дивиться трохи вище за камеру, немов на того, хто її фотографує і мило усміхається.
У день її народження чоловік Раджви – кронпринц Хусейн – поділився також їхнім спільним знімком із маленькою дочкою – принцесою Іман. Фото вийшло дуже душевним та зворушливим. У серпні 2026 року маленькій Іман виповниться вже два роки.