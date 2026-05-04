Общество
136
1 мин

В лаконичном наряде и с волнистой укладкой: принцесса Иордании Раджва предстала на новом портрете

Иорданский королевский дворец поделился фото принцессы Раджвы.

Ольга Кузьменко
Принцесса Раджва, фото: Иорданской королевской семьи

Недавно жена наследного принца Хусейна отпраздновала 32-й день рождения. На новом портретном снимке принцесса Раджва запечатлена в двубортном блейзере с поясом от Gabriela Hearst черного цвета, ее длинные волосы распущены красивыми волнами, на лице легкий макияж, а в ушах серьги-гвоздики от Stephen Webster Jewellery с белого золота с черными бриллиантами.

Раджва смотрит чуть выше камеры, словно на того, кто ее фотографирует и мило улыбается.

Принцесса Раджва, фото: Иорданской королевской семьи

В день ее рождения муж Раджвы – кронпринц Хусейн – поделился также их совместным снимком с маленьком дочерью – принцессой Иман. Фото получилось очень душевным и трогательным. В августе 2026 года малышке Иман исполнится уже два года.

Принцесса Раджва, принцесса Иман и кронпринц Хусейн / © Instagram.com/alhusseinjo

